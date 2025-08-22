Ιταλία: Μωρό 1,5 έτους έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει - Ο απίστευτος λόγος

Σοκ έχει προκαλέσει ένα ατύχημα που συνέβη στον επαρχιακό δρόμο από το Κορκιάνο προς το Βιτέρμπο της Ιταλίας. Ένα παιδί 1,5 έτους που ταξίδευε με τη μητέρα του και τον 3χρονο αδελφό του, βρέθηκε ξαφνικά στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αδελφός πρώτα έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος και στη συνέχεια άνοιξε την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το αγόρι να πέσει από το όχημα.



Η μητέρα σταμάτησε το αυτοκίνητο και, αφού παρέλαβε τον γιο της, οδήγησε μέχρι τα επείγοντα του νοσοκομείου Santa Rosa, όπου μπήκε με το μωρό να αιμορραγεί στην αγκαλιά της. Δεδομένης της σοβαρότητας των τραυμάτων του παιδιού από την πτώση, οι γιατροί διέταξαν τη μεταφορά του εσπευσμένα με ελικόπτερο - ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Gemelli στη Ρώμη, όπου παραμένει νοσηλευόμενο σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία της Ρώμης παρενέβη στη συνέχεια για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.