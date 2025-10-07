Σάλος στις ΗΠΑ: Νεκρά δυο κορίτσια που έκαναν... subway surfing - «Δεν είναι σερφ, είναι αυτοκτονία»

Νεκρά εντοπίστηκαν δυο κορίτσια το πρωί του Σαββάτου 04/10 στο μετρό της Νέας Υόρκης μετά από συμμετοχή τους στο επικίνδυνο παιχνίδι «Surfing Subway», δηλαδή «σερφ στο μετρό», που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, πολίτες κάλεσαν την αστυνομία καθώς τα δυο κορίτσια έπεσαν από την οροφή του βαγονιού με αποτέλεσμα να επέλθει ο ακαριαίος θάνατός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ηλικία των δυο θυμάτων.

«Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι δύο νεαρά κορίτσια έχουν φύγει από τη ζωή επειδή κατά κάποιο τρόπο πίστευαν ότι η βόλτα πάνω σε έναν συρμό του μετρό ήταν ένα αποδεκτό παιχνίδι», δήλωσε ο πρόεδρος των Μεταφορών της Νέας Υόρκης, Ντεμέτριους Κρίχλοου. «Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να είναι σαφείς με τα αγαπημένα τους πρόσωπα: το να ανέβεις πάνω σε ένα βαγόνι του μετρό δεν είναι "σερφ". Είναι αυτοκτονία».

REPORT: "Subway surfing" is becoming a growing trend among teenagers who will "surf" and run on top of moving trains.



The trend is common in New York City where teens risk their lives just for some views online.



One Manhattan mother is suing Meta, TT and the MTA after her son… pic.twitter.com/ItBRrbnQAg — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2024

Δημοφιλές «παιχνίδι» στους νέους

Αρκετοί έφηβοι, κυρίως αγόρια, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να κάνουν «surf στο μετρό», μια πρακτική που χρονολογείται πριν από έναν αιώνα, αλλά έχει ενταθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αρχή μεταφορών ζήτησε από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να κατεβάσουν βίντεο που ωραιοποιούν την εν λόγω δραστηριότητα.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κάνοντας σερφ σε τρένα του μετρό στην πόλη πέρυσι, από πέντε το 2023.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι οι συλλήψεις φερόμενων ως «σέρφερ του μετρό» αυξήθηκαν σε 229 πέρυσι, από 135 το προηγούμενο έτος. Οι περισσότεροι ήταν αγόρια, με μέσο όρο ηλικίας περίπου 14 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο νεότερος ήταν 9 ετών.