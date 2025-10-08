Νέα Υόρκη: Βίντεο σοκ πάνω στις ράγες τρένου με τη 12χρονη που σκοτώθηκε ενώ έκανε subway surfing

Η 12χρονη κοπέλα που σκοτώθηκε κάνοντας subway surfing στο μετρό του Μπρούκλιν είχε δημοσιεύσει παρόμοια βίντεο στο TikTok - συμπεριλαμβανομένου ενός που ξάπλωνε στις γραμμές του τρένου – λίγες εβδομάδες πριν από τον τραγικό θάνατό της, όπως γράφει η New York Post.



Τα βίντεο αποκαλύφθηκαν όταν η μητέρα της νεαρής Zemfira Mukhtarov είπε ότι η κόρη της ήταν εμμονική με το να κάνει ακροβατικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τις εκκλήσεις των γονιών της.



«Δουλεύω συνέχεια και δεν ξέρω τι κάνει, τι ώρα το κάνει», είπε στην εφημερίδα η μητέρα της, Nataliya Rudenko, με καταγωγή από την Ουκρανία. «Μια φορά την είδα στην κορυφή της γέφυρας Williamsburg, [προσποιούμενη ότι] κρατάει την πόλη μας στο χέρι της».



Η Rudenko, η οποία μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2008, είπε ότι προσπάθησε να προειδοποιήσει την κόρη της ότι «είναι επικίνδυνο, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό», αλλά τελικά δεν μπόρεσε να την εμποδίσει να κάνει επικίνδυνα ακροβατικά σε όλη τη Νέα Υόρκη.



Τον περασμένο μήνα, η Zemfira δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη στις ράγες του μετρό, ενώ ένα άλλο βίντεο δείχνει τη νεαρή πάνω σε μια στενή δοκό, με ένα τρένο να περνάει από κάτω της.

12-year-old NYC girl killed while subway surfing posted terrifying TikTok videos on train tracks before tragedy https://t.co/jXlw1spb1F pic.twitter.com/NTDlqUeuIp — New York Post Metro (@nypmetro) October 7, 2025





Την ημέρα που σκοτώθηκε το κορίτσι, η μητέρα της είπε ότι επέστρεψε από τη δουλειά και ανακάλυψε ότι η κόρη της είχε φύγει κρυφά από το σπίτι λίγο πριν τις 3 π.μ., ενώ η μικρή της αδελφή και ο πατέρας της κοιμούνταν στο σπίτι τους στο Bay Ridge.



Γύρω στις 3:10 π.μ., η Zemfira και η 13χρονη φίλη της, Ebba Morina από το Μανχάταν, βρέθηκαν αναίσθητες κοντά στο σταθμό Williamsburg.

Η 12χρονη που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο

Η Rudenko είπε ότι η κόρη της περιπλανιόταν όλο και περισσότερο στην πόλη αναζητώντας συγκινήσεις, όπως ακροβατικά στο μετρό, το να μπαίνει κρυφά σε άδειες επαύλεις και αναρρίχηση στις στέγες πολυκατοικιών - μερικές φορές δημοσιεύοντας τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Η μητέρα της σημείωσε ότι δεν γνωρίζει την Morina και πιστεύει ότι οι δύο κοπέλες πιθανότατα γνωρίστηκαν στο διαδίκτυο.

The two teen girls killed in a Brooklyn subway surfing tragedy have been identified.



Ebba Morina (13) and Zemfira Mukhtarov (12) were found unconscious and unresponsive on top of a Brooklyn-bound J train at the Marcy Avenue-Broadway subway station in Williamsburg around 3:10… pic.twitter.com/tpOX4inCau — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 8, 2025

Ο πατέρας της Zemfira, Ruslan Mukhtarov, ο οποίος κατάγεται από το Αζερμπαϊτζάν δημοσίευσε μια σελίδα GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για την κηδεία της κόρης του, με σχεδόν 17.000 δολάρια σε δωρεές να έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.



Την ίδια στιγμή, οι Αρχές της πόλης συνεχίζουν να προειδοποιούν τους εφήβους και τους νέους να απέχουν από το subway surfing.



Οι επικίνδυνες ακροβατικές επιδείξεις, που τροφοδοτούνται όλο και περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων πέρυσι και πέντε το 2023 - ενώ μόνο πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με παρόμοιο τρόπο μεταξύ 2018 και 2022.