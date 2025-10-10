Subway surfing: Η επικίνδυνη «μόδα» έφτασε στην Αθήνα - Νεαροί πηδούν σε εν κινήσει συρμούς

Μέχρι τη χώρα μας έχει φτάσει το επικίνδυνο trend του subway surfing, που εντοπίστηκε αρχικά στις ΗΠΑ, με έφηβους και νεαρούς να πηδούν σε εν κινήσει τρένα του μετρό και να κάνουν σερφ πάνω σε αυτά. Λίγες ημέρες πριν, είχαμε το τραγικό συμβάν με τον θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού στο μετρό του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, το οποίο σκοτώθηκε ενώ έκανε το συγκεκριμένο trend.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, νεαροί σκαρφαλώνουν στις αποβάθρες σταθμών του ηλεκτρικού, πηδούν πάνω στους συρμούς και εκεί κάνουν «surf» όσο αυτοί κινούνται. Για παράδειγμα, στο σταθμό του ΗΣΑΠ «Μοσχάτο», οι νεαροί σκαρφαλώνουν πάνω στο δωμάτιο των εκδοτηρίων εισιτηρίων, πηδούν στα σκέπαστρα της αποβάθρας και από εκεί πάνω στους συρμούς. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί πολλά αντίστοιχα περιστατικά.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης για να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά. «Υπάρχει μεγάλη φύλαξη, επειδή έχουμε θορυβηθεί και εμείς ως εργαζόμενοι, έχουν μπει συστήματα ασφαλείας, κάμερες ασφαλείας, φυλάσσεται όλη η γραμμή. Υπάρχουν και ιπτάμενα μέσα παρακολούθησης του δικτύου, οπότε θεωρούμε ότι όποιος μπει σε αυτή την επικίνδυνη διαδικασία, επειδή βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του κάθε παιδιού, θα εντοπίζεται από τα ιπτάμενα μέσα και από τις κάμερες ασφαλείας», είπε.

«Γίνονται πολλά, απλά θα πρέπει οι γονείς και οι οικογένειες να προφυλάξουν τα παιδιά να τους μιλήσουν, να τους ξηγήσουν πόσο επικίνδυνο είναι, ότι δεν είναι κάτι αστείο. Εμείς σαν εταιρεία και σαν εργαζόμενοι έχουμε φροντίσει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να εντοπίζεται όποιος προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο».