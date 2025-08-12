Πατέρας κάνει κριτική προϊόντος στο 4 μηνών παιδί του και «ρίχνει» το Internet - «Δεν επιστρέφεται»

Το Internet κατακλύζεται καθημερινά από βίντεο, στα οποία δημιουργοί περιεχομένου κάνουν κριτική σε τεχνολογικές συσκευές. Την ίδια ώρα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αμέτρητα βίντεο γονέων που εκθειάζουν τα μωρά τους. Ο δημιουργός περιεχομένου Ross Pomerantz, γνωστός ως «Corporate Bro», θέλησε να πάει αυτά τα δύο concept ένα βήμα παραπέρα. Και το απολαυστικό αποτέλεσμα «έριξε» το Internet, με το βίντεό του να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές στις πλατφόρμες των social media.

Στο συγκεκριμένο βίντεο που μοιράζεται ανάμεσα στο χιούμορ και την τρυφερότητα, ο Ross Pomerantz κάνει κριτική στο τεσσάρων μηνών μωρό του, σαν να είναι μια τεχνολογική συσκευή.

Στην ξεκαρδιστική «κριτική προϊόντος» ο δημιουργός περιεχομένου περιγράφει το βρέφος του ως μια «ακριβή συνδρομή SaaS χωρίς πολιτική ακύρωσης». Το SaaS αναφέρεται σε λογισμικό που παρέχεται με συνδρομή μέσω του διαδικτύου.



«Ορίστε η τετράμηνη αξιολόγηση προϊόντος αυτού του μωρού. Η παράδοση του προϊόντος διαρκεί αρκετά, εννέα και πλέον μήνες, αλλά το προϊόν μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες», λέει στο βίντεο.

Ο Pomerantz επαινεί την «υπερβολικά ελαφριά» κατασκευή, τον «εκπληκτικά ανθεκτικό» σχεδιασμό και τη «μυρωδιά νεογέννητου».

«Τώρα, η καμπύλη μάθησης είναι απότομη, δεν θα σας πω ψέματα. Θα καταλάβετε όλο αυτό το είδος κλάματος, δεν χρειάζεται κάποιος αλγόριθμος, είναι αρκετά διαισθητικό», λέει.



Αποκαλεί τη «λειτουργία χαμόγελου» «επαναστατική» για την «άμεση έκκριση ντοπαμίνης κάθε φορά», αλλά λέει ότι η «διάρκεια ζωής της μπαταρίας» είναι περίπου 90 λεπτά και «η λειτουργία αναστολής λειτουργίας εξακολουθεί να έχει κάποια σφάλματα», τα οποία, όπως αστειεύεται, θα διορθωθούν στην επόμενη ενημέρωση.



Σχετικά με την απόδοση, λέει: «Αυτό το πράγμα είναι μια μηχανή. Επεξεργάζεται το γάλα με απίστευτες ταχύτητες, το μετατρέπει απευθείας σε ενέργεια και ανάπτυξη. Η τεχνητή νοημοσύνη μάθησης είναι εντυπωσιακή - σαν να έχεις το δικό σου προσωπικό LLM, αν και τα LLM δεν ουρούν πάνω σου».

Αναφέρει επίσης ότι το προϊόν είναι «επαγγελματικού επιπέδου αξιολάτρευτο», διαθέτει «προηγμένη λειτουργικότητα αγκαλιάς» και «εκπληκτικά καλό ήχο» -αν και σε μια ένταση που επιθυμεί να είναι «λίγο χαμηλότερη».



Τέλος, ο Pomerantz δηλώνει ότι η «λειτουργία αγκαλιάς» αξίζει την «υψηλής ποιότητας τιμή» παρά την «δαπανηρή» συντήρηση. «Σίγουρα θα συνιστούσα αυτό το προϊόν σε οικογένειες. Απαιτεί σημαντική επένδυση, αλλά αξίζει τον κόπο», λέει.



