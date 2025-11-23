Τι είναι οι AI influencers και πώς επηρεάζουν τον κόσμο; Γιατί «θησαυρίζουν» οι εταιρείες;

Οι influencers κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και χρόνια, καθορίζοντας τάσεις και επηρεάζοντας τις αγοραστικές συνήθειες των ακολούθων τους μέσω του περιεχομένου που δημοσιεύουν.

Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένας κλάδος που σήμερα κοστολογείται περίπου στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2025. Ωστόσο, το τοπίο αυτό εξελίσσεται ραγδαία με την άνοδο ενός νέου παράγοντα: των influencers που όμως είναι δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτοί οι influencers AI θολώνουν τα όρια μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού κόσμου, επαναστατώντας στον τρόπο που δημιουργείται και προωθείται το περιεχόμενο των εταιρειών.

Με εκατομμύρια ακολούθους να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό τους και να αγοράζουν τα προϊόντα που παρουσιάζουν, οι AI influencers αναδεικνύονται σε καινοτόμα εργαλεία για μεγάλα και μικρά brands, βοηθώντας τα να συνδεθούν καλύτερα με το κοινό σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες και διαφημίσεις.

Μεταξύ των δημοφιλέστερων influencers τεχνητής νοημοσύνης είναι η Lil Miquela, η οποία έχει εμφανιστεί σε διαφημίσεις μεγάλων εταιρειών μόδας όπως η Chanel και η Givenchy, ενώ υποστηρίζει προοδευτικές πολιτικές όταν δεν ασχολείται με το πώς είναι να είναι ένα νεαρό ρομπότ που ζει στο Λος Άντζελες.

Άλλη μία σημαντική φιγούρα είναι η Lu do Magalu, που δημιουργήθηκε από το βραζιλιάνικο κατάστημα λιανικής Magazine Luiza και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρείες όπως η Adidas και η Samsung. Διαθέτει, μάλιστα, το δικό της κανάλι στο YouTube.

Τι είναι λοιπόν οι influencers τεχνητής νοημοσύνης;

Πρόκειται ουσιαστικά για εικονικές εκδοχές των πραγματικών influencers που έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλληλοεπιδρούν με τους ακολούθους τους, δημοσιεύουν selfies, χορεύουν, παρακολουθούν εκδηλώσεις, σχολιάζουν τρέχοντα γεγονότα και ενίοτε εμπλέκονται σε δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Ορισμένοι μάλιστα έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν τη δική τους μουσική και να φιλοξενούν τα δικά τους podcasts. Για παράδειγμα η Noonoouri, ένας καρτουνίστικο τρισδιάστατος χαρακτήρας ή η Aitana Lopez με τις πλέον ρεαλιστικές φωτογραφίες.

Και οι δυο χαρακτήρες δημιουργήθηκαν χάρη στη χρήση CGI, καταγραφής κίνησης, γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών. Από πίσω τους βρίσκονται ομάδες φυσικών προσώπων που στόχο έχουν την επίτευξη συμφωνιών με μεγάλες εταιρείες μόδας, καλλυντικών και διάσημων προϊόντων.

Αυτοί οι ψηφιακοί χαρακτήρες διαθέτουν εμφάνιση, προσωπικότητα και περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να προσελκύσουν ένα συγκεκριμένο κοινό, κυρίως τη Gen Z και την Gen A. Πρόκειται άλλωστε για δυο γενιές ανθρώπων που έχουν «γεννηθεί» μέσα στο ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί αυτοί οι influencers είναι οικονομικά αποδοτικοί;

Οι influencers τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με νέες μεθόδους αφήγησης, καθιστώντας το influencer marketing πιο δημιουργικό, προσαρμοστικό και οικονομικά αποδοτικό.

Αυτό που τους κάνει, μάλιστα, ιδιαίτερα ευέλικτους είναι ότι δεν έχουν περιορισμό χρόνου, χώρου ή φυσικής παρουσίας. Το γεγονός ότι μπορούν να αλλάζουν την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά τους με λίγες γραμμές κώδικα επιτρέπει στις εταιρείες που τους έχουν «προσλάβει» να είναι πιο δημιουργικές στην προώθηση των προϊόντων τους.

Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στο περιεχόμενο που δημιουργούν χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν ανεπιθύμητες αλλαγές ή λάθη, όπως μπορεί να συμβεί με φυσικά πρόσωπα.

Σε σύγκριση με τους πραγματικούς (ανθρώπους) influencers εκείνοι που είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης είναι συνήθως πιο οικονομικοί. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τα brands που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε μεγάλο κοινό χωρίς το υψηλό κόστος που αξιώνουν οι εν ζωή influencers.

Επιπρόσθετα, η διαφοροποίηση είναι κρίσιμη σε έναν κόσμο όπου το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υπερκορεσμένο. Οι AI influencers μπορούν να προσφέρουν νέες και συναρπαστικές ιστορίες που βοηθούν τις εταιρείες να ξεχωρίσουν.

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν με την «ύπαρξή» τους;

Ωστόσο, υπάρχουν και αρνητικές πλευρές με την εμφάνισή τους. Καταρχάς δεν έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν τις ανθρώπινες εμπειρίες με την ίδια αυθεντικότητα και το ίδιο βάθος.

Αυτό καθιστά δύσκολο για τους καταναλωτές να συνδεθούν πραγματικά με αυτούς τους χαρακτήρες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συναισθηματικά φορτισμένα ή κοινωνικά ευαίσθητα θέματα.

Έχει παρατηρηθεί ότι η αυθεντικότητα είναι ένα ζήτημα, καθώς οι καταναλωτές μπορεί να δυσκολεύονται να εμπιστευτούν έναν AI influencer, ειδικά όταν δεν είναι σαφές ότι είναι εικονικός.

Από την άλλη, το γεγονός ότι η πλειοψηφία, αν όχι όλοι οι χαρακτήρες, είναι γυναίκες περιορίζει τη δεξαμενή των αγοραστών αφού οι άνδρες δεν μπορούν να ταυτιστούν. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αναφερθεί από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι προβάλλονται ως σεξουαλικά αντικείμενα ή πρότυπα ομορφιάς κάτι που μπορεί να διαιωνίσει μη ρεαλιστικά πρότυπα και επιβλαβή στερεότυπα, ιδιαίτερα για έγχρωμες γυναίκες και μειονότητες.

Απειλούν πραγματικά τους «πραγματικούς» influencers;

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλλει στη ζωή μας και δημιουργείται αυτό το «to know us better», οι AI influencers φαίνεται ξεκάθαρα πως ήρθαν για να μείνουν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταφέρουν ή ότι αναμένεται να αντικαταστήσουν πλήρως τους ανθρώπους. Παρά την ικανότητά τους να μιμούνται ανθρώπινες συμπεριφορές και συναισθήματα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να συνδεθεί με τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Η ενσυναίσθηση και η κατανόηση θα συνεχίσει να διαφοροποιεί τους ανθρώπους από τους ψηφιακούς τους «συναδέλφους».

Ωστόσο, η «ειρηνική» συνύπαρξή τους είναι δεδομένη και κάθε τύπος θα φέρει τη δική του αξία στον κόσμο του influencer marketing.