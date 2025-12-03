Νέο σκηνικό στις τηλεπικοινωνίες δημιουργεί η SkyTelecom

Το σκηνικό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (telco) στην Ελλάδα αλλάζει άρδην έπειτα από πολλά χρόνια στασιμότητας.

Το τελευταίο διάστημα, οι τρεις μεγάλοι παίκτες στον χώρο προχωρούν σε ανασύνταξη των δυνάμεών τους με στόχο την διεκδίκηση υψηλότερων μεριδίων. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα του deal εξαγοράς της εταιρείας WIND από την United Group, εταιρεία που ελέγχει και τη Nova.

Το νέο εταιρικό σχήμα που θα προκύψει αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας τον δεύτερο τηλεπικοινωνιακό όμιλο της χώρας, με συνολικές πωλήσεις άνω των 750 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, η εταιρεία που εξελίσσεται σε απόλυτο gamechanger σε επίπεδο τεχνολογίας, υποδομών και εξοπλισμού είναι ένας τέταρτος ανερχόμενος πάροχος, η SkyTelecom.

SkyTelecom, ο πρώτος WISP πάροχος στην Ελλάδα με ταχύτητες 500 Mbps

Η έλευση της SkyTelecom στην ελληνική αγορά αλλάζει τις ισορροπίες στις σταθερές συνδέσεις. Πρόκειται για τον πρώτο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ που διαθέτει εμπορικά το ασύρματο ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων 500 Mbps.

Η δραστηριοποίησή της ξεκίνησε αποκλειστικά από τις περιοχές της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ενώ σήμερα το δίκτυό της έχει εξαπλωθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή εκεί όπου ζει σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να γίνει ένας αναγνωρίσιμος και αξιόπιστος πάροχος γρήγορου ίντερνετ, προσελκύοντας premium οικιακούς και εταιρικούς πελάτες που αναζητούν το κάτι παραπάνω στην σταθερή τους επικοινωνία.

Την εμπιστοσύνη τους στο ασύρματο δίκτυο της SkyTelecom έχουν δείξει ήδη δεκάδες χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εκτόξευση του ρυθμού ανάπτυξής της κατά 600% το 2020.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία αποτελεί ήδη τον πρώτο σε χρήστες WISP πάροχο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Η δε αναμενόμενη αύξηση των χρηστών που επιλέγουν το ασύρματο δίκτυο έναντι αυτού των οπτικών ινών αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση και του δικού της πελατολογίου.

Ασύρματο ίντερνετ, το "next best thing" στον κλάδο telco παγκοσμίως

Η νέα τεχνολογία του ασύρματου ίντερνετ αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο και εξελιγμένο έχει να προσφέρει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ώρα που οι ταχύτητες των οπτικών ινών σταματούν στα 200 Mbps, το ασύρματο ίντερνετ της SkyTelecom αγγίζει τα 500 πραγματικά Mbps.

Η δε διαφορά της ταχύτητας των οπτικών ινών είναι χαοτική σε σύγκριση με το δίκτυο χαλκού, από το οποίο ακόμα εξασφαλίζουν ίντερνετ εκατομμύρια κατοικίες και επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Βασικό πυλώνα για την υποστήριξη του ασύρματου δικτύου τηλεπικοινωνιών αποτελούν οι ειδικές τεχνικές υποδομές του, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου διαφορετικές από αυτές που αξιοποιούνται στα δίκτυα οπτικών ινών ή χαλκού.

Δε χρησιμοποιούν καλώδια ή ίνες, αλλά ασύρματους πυλώνες που συνδέονται μεταξύ τους, προσφέροντας κορυφαία δύναμη σήματος σε προκαθορισμένο εύρος γεωγραφικής κάλυψης. Στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού, η SkyTelecom επενδύει στις δικές της ιδιόκτητες υποδομές, τις οποίες και εξαπλώνει σταδιακά με βάση τη ζήτηση του ελληνικού κοινού.

Εκτός από το βασικό asset των 500 Mbps, το ασύρματο δίκτυο προσφέρει μία σειρά κορυφαίων πλεονεκτημάτων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία Starry αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτομίας. Η start-up που ξεκίνησε την πορεία της το 2016 στη Βοστώνη έγινε η πρώτη που εφάρμοσε το ασύρματο mesh σε δίκτυο Wi-Fi, καταφέρνοντας έτσι να εξαλείψει τις νεκρές ζώνες σήματος ακόμα και σε σημεία όπου το WI-Fi των κατοικιών εξασθενεί, τις καθυστερήσεις και τις διακοπές κατά την μετάδοση βίντεο και μεγάλων όγκων δεδομένων.

Ένα ακόμα success story, αυτή τη φορά από την Ευρώπη, είναι η εταιρεία Eolo, η οποία και εξειδικεύεται στην κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών της Ιταλίας στις οποίες δεν έχουν φτάσει μέχρι σήμερα οι οπτικές ίνες. Αξιοποιώντας την δύναμη του ασύρματου ίντερνετ, κατάφερε να καλύψει άκρως αποτελεσματικά το χάσμα ταχυτήτων ίντερνετ ανάμεσα στην ιταλική επαρχία και τα αστικά κέντρα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη άνω των 1.200.000 χρηστών και 10.000 επιχειρήσεων. Η δε γεωγραφική κάλυψη του δικτύου της αγγίζει το 100%.

Στην Ελλάδα, η SkyTelecom θα ενσωματώσει στο υπερσύγχρονο δίκτυό της όλα τα πλεονεκτήματα της ασύρματης τεχνολογίας, προσφέροντας αποκλειστικά στους Έλληνες καταναλωτές νέα καινοτόμα προγράμματα όπως το Home Internet χωρίς τηλέφωνο, το Buildi-Fi που εξασφαλίζει γρήγορο ίντερνετ σε όλα τα διαμερίσματα μίας πολυκατοικίας, καθώς και η υπηρεσία Try & Buy που δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να αποκτήσουν το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες τους με δυνατότητα δωρεάν δοκιμής.