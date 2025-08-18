«Delulu», «skibidi» και «tradwife» στις νέες λέξεις του Λεξικού του Κέμπριτζ - Τι σημαίνουν

Οι λέξεις «skibidi», «tradwife» και «delulu» είναι μεταξύ των νέων λέξεων που εντάχθηκαν φέτος στο Λεξικό του Κέμπριτζ, μια επιλογή που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη επιρροή της γενιάς του TikTok στην αγγλική γλώσσα.

Μπορεί για κάποιους αυτοί οι νεολογισμοί να θεωρούνται μια πρόσκαιρη διαδικτυακή «τρέλα», ωστόσο οι συντάκτες του Λεξικού του Κέμπριτζ (Campridge Dictionary) εκτιμούν ότι αυτές οι λέξεις ήρθαν για να μείνουν.

«Η κουλτούρα του Διαδικτύου αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό να το παρατηρήσεις και να το αποτυπώσεις στο λεξικό», δήλωσε ο διευθυντής του προγράμματος του Λεξικού, Colin McIntosh, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να βλέπεις λέξεις όπως «skibidi» και «delulu» να μπαίνουν στο Λεξικό του Κέμπριτζ. Προσθέτουμε λέξεις μόνο όταν πιστεύουμε ότι θα έχουν διάρκεια», τόνισε ο ίδιος.

Οι μεγαλύτερες γενιές και όσοι δεν είναι στο TikTok θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το «skibidi». Τα παιδιά το χρησιμοποιούν συχνά για να δώσουν έμφαση σε δηλώσεις. Ο όρος αυτός έγινε δημοφιλής χάρη στο Skibidi Toilet - ένα viral animation βίντεο που ξεκίνησε στο YouTube και παρουσίαζε ανθρώπινα κεφάλια να προεξέχουν από τουαλέτες.

Το Λεξικό του Cambridge ορίζει τη λέξη skibidi ως «μια λέξη που μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες όπως «κουλ» ή «κακό», ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πραγματικό νόημα ως αστείο». Ένα παράδειγμα χρήσης της είναι: «Τι στο skibidi κάνεις;».

«Η φάρσα γίνεται έκφραση»

Βέβαια, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να υποδέχονται τη χρήση αυτής της λέξης με απελπισία.

Ο Αμερικανός συγγραφέας και καλλιτέχνης Lee Escobedo έγραψε στην Guardian νωρίτερα φέτος: «Ο skibidi ‘πονοκέφαλος’ αφορά μια γενιά που είναι εξαιρετική στην ειρωνεία αλλά διψάει για νόημα. Αυτό το είδος υπερ-χαοτικών μέσων χρησιμεύει τόσο ως ψυχαγωγία όσο και ως μια κοσμοθεωρία για νέους άνδρες που μεγαλώνουν στο διαδίκτυο. Το μυαλό τους κανονικοποιεί τη φάρσα ως έκφραση».

Το φαινόμενο «tradwife», το οποίο χρονολογείται τουλάχιστον από το 2020, έχει επίσης επικριθεί ευρέως. Αναφέρεται σε κοινωνικά συντηρητικούς influencers που γιορτάζουν τη φροντίδα των συζύγων, των παιδιών και των σπιτιών τους και δημοσιεύουν σχετικό περιεχόμενο στο TikTok, το Instagram και το YouTube. Ο ορισμός του λεξικού αναφέρει ότι tradwife είναι ειδικά αυτός ο τύπος που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Delulu» και «broligarchy»

Η λέξη «delulu», συντομογραφία του delusional (παραισθητικός), είναι λιγότερο αμφιλεγόμενη, αλλά έχει συνδεθεί με έναν κόσμο «μετα-αλήθειας», στον οποίο οι προσωπικές πεποιθήσεις είναι πιο σημαντικές από την πραγματικότητα. Το λήμμα στο Λεξικό του Κέμπριτζ την ορίζει ως «το να πιστεύεις σε πράγματα που δεν είναι αληθινά ή πραγματικά, συνήθως επειδή το επιλέγεις».

Η λέξη «delulu» εμφανίστηκε περισσότερα από 10 χρόνια πριν ως προσβολή προς τους εμμονικούς οπαδούς της K-pop, αμφισβητώντας την πεποίθησή τους ότι θα έβγαιναν ραντεβού με τα είδωλά τους. Ο όρος «delulu είναι το solulu» για την εκπλήρωση των επιθυμιών σου έχει προβληθεί δισεκατομμύρια φορές στο TikTok. Η φράση «delulu χωρίς solulu» χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα φέτος από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Anthony Albanese, για να επιτεθεί στους αντιπάλους του στο κοινοβούλιο.

Επίσης, η «broligarchy», ένας όρος για τους ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας στις πλατφόρμες των οποίων διαδίδονται πολλές από αυτές τις νέες λέξεις, μπαίνει επίσης στο λεξικό.

Συνδυάζοντας τη δημοφιλή λέξη «bro» με τη λέξη «ολιγαρχία», το λεξικό εξηγεί τον όρο «broligarchy» ως «μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ειδικά ανδρών, που κατέχουν ή ασχολούνται με μια επιχείρηση τεχνολογίας, οι οποίοι είναι εξαιρετικά πλούσιοι και ισχυροί και έχουν ή επιθυμούν πολιτική επιρροή».

Άλλες νέες καταχωρίσεις στο λεξικό περιλαμβάνουν το «mouse jiggler», μια συσκευή ή λογισμικό που διαδόθηκε μετά την πανδημία και χρησιμοποιείται για να φαίνεται ότι εργάζεστε ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζεστε.

Σύμφωνα ακόμα με το Λεξικό του Κέμπριτζ, η φράση «work spouse» αφορά τις εργασιακές σχέσεις και εννοεί δύο άτομα που βοηθούν και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.