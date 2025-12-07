Καραμανλής για αγροτικό και ΕΛΤΑ: «Να ακούμε τη φωνή των αγροτών, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους»

Εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων που δείχνουν να κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα, ο Κώστας Καραμανλής προχώρησε σε έμμεση παρέμβαση τονίζοντας πως υπάρχει ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού πληθυσμού.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) στην Ξάνθη άφησε αιχμές για την Ε.Ε. και τη διαχείριση του αγροτικού ενώ ειδικά για την Ελλάδα προειδοποίησε ότι η ερήμωση της υπαίθρου αποτελεί μια «μείζονα εθνική απειλή».

Ο Κώστας Καραμανλής σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ο πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη - αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση - και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις: Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Προβλήματα υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι' αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους».

«Εθνική απειλή η ερήμωση της υπαίθρου»

Ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος στην εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους ανθρώπους αλλά και στη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, μίλησε για μια τάση που ενισχύεται όλο και περισσότερο κάνοντας μια έμμεση αλλά εξόφθαλμη αναφορά και στο ζήτημα με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ:

«Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποιώντας πως θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα για να αλλάξει αυτή η εικόνα.

«Η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. Ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη. Να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μια πολιτική αποτροπής απειλών είναι περισσότερο πειστική όταν οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται από μια σφύζουσα από ζωή παραμεθόριο. Η αποτελεσματική προάσπιση των συνόρων προϋποθέτει ακμαία και με υψηλό φρόνημα περιφέρεια. Τώρα λοιπόν και όχι αύριο, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας» είπε ο κ. Καραμανλής επικαλούμενος το παράδειγμα της Ισπανίας με τη δημιουργία νέων σύγχρονων συνεταιρισμών που, όπως είπε, λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες.