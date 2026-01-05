«Είπα όσα έβλεπα»: Τι υποστήριξε στην απολογία της η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας της Novartis

Με την απολογία της «Αικατερίνης Κελέση» συνεχίζεται, σε δεύτερο βαθμό,η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis. Η κατηγορούμενη, η οποία πρωτόδικα έχει καταδικαστεί για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι κατέθεσε όσα γνώριζε. Αναφέρθηκε, μάλιστα, και στο «βραβείο» που έλαβε από την αμερικανική Δικαιοσύνη, στο οποίο δεν είχε αναφερθεί κατά τη δίκη σε πρώτο βαθμό.

«Όταν παρουσιάστηκα στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν γνώριζα τίποτα για την Αμερική και την έρευνα εκεί. Κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας. Πολύ αργότερα έμαθα ότι η κυρία Τουλουπάκη οδηγήθηκε σε εμένα από πληροφορίες και έγγραφα των αμερικανικών αρχών. Περίπου 8–10 μήνες μετά δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, με το οποίο μου ζητήθηκε να συναντηθούμε για την έρευνα της Novartis. Δεν αναφέρθηκε ποτέ δώρο ή βραβείο. Πολλά χρόνια αργότερα, τα χρήματα του βραβείου που μου δόθηκαν για τη συμβολή μου στην έρευνα, επειδή κρίθηκαν αξιόλογα όσα είπα, μου ανακοινώθηκαν το 2023.

«Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη»

Εγώ νιώθω αδικημένη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Είπα τα γεγονότα που ζούσα και τίποτα παραπάνω και κρίθηκα αναξιόπιστη. Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν. Η ελληνική Δικαιοσύνη, σε άλλες δίκες, με καλεί ως μάρτυρα. Κάποιες φορές είμαι αξιόπιστη και κάποιες αναξιόπιστη; Είναι “wheelchair” αυτό που συμβαίνει», ανέφερε.

Πρόεδρος: Εσάς δεν σας προβληματίζει ότι επικαλείστε καταθέσεις προσώπων που εμπλέκονται;

Κατηγορούμενη: Όχι, γιατί μπορώ να το επεκτείνω. Η σύζυγος Στουρνάρα έλεγε ότι μπαινοβγαίνει ο Φρουζής στο υπουργείο.

Πρόεδρος: Και έδινε λεφτά σε υπουργούς;

Κατηγορούμενη: Εγώ λέω όσα ξέρω και όσα ήμουν παρούσα. Όταν έδινε φακέλους, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Έδωσε φάκελο στην κυρία Κατραβά. Ήμουν εκεί, μπορώ να το περιγράψω. Από εκεί και πέρα, εικάζω. Μπήκαν χρήματα στην τσάντα του και από εκεί βγήκε ένας φάκελος. Αν έβγαλε δεύτερο φάκελο, δεν το ξέρω.

Ξέρω ότι χρήματα μπήκαν και παραδόθηκαν εκεί που έπρεπε να δοθούν. Σε άλλη περίπτωση, για το Μέγαρο Μαξίμου, ο Φρουζής έφυγε με γεμάτη τσάντα από τη Μεταμόρφωση και γύρισε με άδεια τσάντα. Αν τα πήρε ο ίδιος τα χρήματα, δεν ξέρω. Πάντως διατυμπάνιζε ότι πέτυχε τον στόχο του. Ο Φρουζής κρινόταν εκ του αποτελέσματος, η εταιρεία πήγαινε καλά. Στο Μαξίμου δεν ήμουν μέσα.

Πρόεδρος: Εσείς τα λέτε αυτά με βεβαιότητα. Για παράδειγμα, σε δύο περιπτώσεις λέτε ότι είστε βέβαιη πως τα χρήματα προορίζονταν για τον Στουρνάρα.

Κατηγορούμενη: Ναι, είμαι βέβαιη ότι είχαν ραντεβού για να του δώσει χρήματα.

Πρόεδρος: Πάντως δεν είπατε αυτό. Ήταν τόσο αμέριστη η εμπιστοσύνη σας στον Φρουζή; Ό,τι έλεγε το δεχόσασταν ως Ευαγγέλιο;

Κατηγορούμενη: Αφού γύρισε και διατυμπάνιζε ότι πέτυχε τον στόχο. Δεν ήμουν εγώ άξια να κρίνω τον Φρουζή.

Πρόεδρος: Εδώ εξετάζουμε τι είπατε, όχι αν ήσασταν άξια. Μιλήσατε για πολιτικούς, βουλευτές κ.λπ. Απασχολήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα. Τις ατασθαλίες τις γνωρίζατε;

Κατηγορούμενη: Μπροστά μου γίνονταν.

Πρόεδρος: Δηλαδή βλέπατε τόσες παρανομίες και τον άνθρωπο αυτόν τον πιστεύατε;

Κατηγορούμενη: Εγώ ήμουν γραμματέας του.

Πρόεδρος: Έκανε κομπίνες με χρήματα για βενζίνες και τον πιστεύατε για χρήματα που δήθεν έδινε σε υπουργούς; Και ήσασταν τόσο βέβαιη που πήγατε να τα καταθέσετε κιόλας;

Κατηγορούμενη: Εγώ κατέθεσα αυτά που έβλεπα. Δεν είχα καμία πρόθεση ή σκοπό απέναντι σε άλλον άνθρωπο. Είπα όσα έβλεπα και όσα μας έλεγε. Υποχρεωτικά έπρεπε να αναφερθώ σε όσα έβλεπα και βίωνα. Δεν γνώριζα απολύτως κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους. Έδινα καταθέσεις για όσα γίνονταν στην εταιρεία Novartis.

Πρόεδρος: Περιγράψατε ένα κλίμα ανασφάλειας στην εταιρεία. Νιώθατε πίεση; Ρωτώ γιατί βλέπω βεβαιότητα στις καταθέσεις σας και θέλω να εξετάσω αν η βασιμότητα της κατηγορίας επαληθεύεται.

Κατηγορούμενη: Καμία πίεση δεν είχα. Κατέθεσα για όσα είδα. Αυτά μου ζήτησε η ελληνική Δικαιοσύνη.