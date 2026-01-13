Novartis: Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι «Κελέση» και «Σαράφης» για ψευδορκία - Οι ποινές τους

Ένοχοι κρίθηκαν από τη Δικαιοσύνη οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της Novartis, όπως και πρωτόδικα.

Η καταδίκη τους αφορά τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης, με δύο επιμέρους πράξεις να παραγράφονται για την «Αικατερίνη Κελέση».

Επιπλέον, και στους δύο δόθηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Λίγο αργότερα έγιναν γνωστές και οι ποινές, με το δικαστήριο να επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον «Μάξιμο Σαράφη» και συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών στην «Αικατερίνη Κελέση».

Οι ποινές είναι με αναστολή για τρία έτη.