Novartis: Ενοχή και σε δεύτερο βαθμό για ψευδορκία ζητά η εισαγγελέας για τους «Σαράφη» και «Κελέση»

Να κηρυχθούν ένοχοι οι «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», σε δεύτερο βαθμό, για ψευδομαρτυρία και ψευδή καταμήνυση κατά πολιτικών προσώπων για την υπόθεση της Νοβαρτις ζητά η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Έχουν ευθύνη για τη δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών προσώπων» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας ζητώντας την ενοχή.

«Δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό μέσο που να αφορά σε χρηματισμό πολιτικού προσώπου και αυτό είναι αξιοπερίεργο. Η κατηγορούμενη μίλησε για μεθόδευση και για πληρωμές αλλά είναι αξιοπερίεργο ότι καταθέτει τα όσα καταθέτει χωρίς να προσκομίζει ούτε ένα στοιχείο», συνέχισε.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι κατονόμασαν ως πηγή της γνώσης τους για χρηματισμούς πολιτικών προσώπων από την Novartis, τον τότε αντιπρόεδρο της εταιρείας Κωνσταντίνο Φρουζή.

Κατά την εισαγγελέα, «τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούσαν να αρνηθούν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Novartis Κ.Φρουζή. Πάντως τίποτα δεν διασφαλίζει ότι αυτά που έλεγε ο Φρουζής, ο οποίος έφυγε από την εταιρία λόγω οικονομικών ατασθαλιών, ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα».

«Διαφορετικές οι διαδικασίες στις ΗΠΑ»

«Είπε η κατηγορούμενη ότι στις ΗΠΑ κρίθηκε αξιόπιστη, εδώ όχι. Να πω ότι είναι διαφορετικές οι διαδικασίες σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Το αμερικανικό δίκαιο προβλέπει ένα διακανονισμό για εταιρείες κολοσσούς και δεν υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία εδώ. Εκεί η εταιρεία καλείται, δίνει στοιχεία και γίνεται ένας συμβιβασμός, ο οποίος στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρεται καν σε δωροδοκίες πολιτικών προσώπων. Είναι μια διαδικασία αστική δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στο ελληνικό δίκιο. Συμπεραίνω ότι οι καταθέσεις που βραβεύτηκαν στις ΗΠΑ δεν είναι ίδιου τύπου με αυτές που δόθηκαν στην εισαγγελία Διαφθοράς. Πως είναι δυνατόν να μη το γνώριζαν οι κατηγορούμενοι αυτό; Μας είπαν ότι ήταν όσα κατέθεσαν είναι διηγήσεις από τον Φρουζή, ένα πρόσωπο που μας το περιέγραψαν όμως ως μειωμένης αξιοπιστίας. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει ελαφρά τη καρδία να κάνει τέτοια κατάθεση και να λέει ότι «εγώ κατέθεσα αυτά που είδα», όχι κατέθεσες αυτά που συνήγαγες».

Η εισαγγελέας άφησε μάλιστα αιχμές για τους εισαγγελείς Διαφθοράς που χειρίστηκαν τη σχετική δικογραφία αλλά και για όσους ως «κοράκια» έπεσαν, όπως είπε, πάνω στην υπόθεση για να την εκμεταλλευτούν. «Ο τρόπος που ελήφθησαν αυτές οι καταθέσεις είναι λίγο περίεργος, όλοι όσοι τις υπογράφουν έχουν την ευθύνη. Φαίνεται ότι ασκήθηκε πίεση στους εισαγγελείς για να διεκπεραιώσουν αυτή τη δικογραφία. Θεωρώ, όμως, ότι μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν όσοι εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις των μαρτύρων που σαν κοράκια πέσανε πάνω στην υπόθεση και με πηχυαίους τίτλους γράφανε «τους πιάσαμε. Εδώ ήταν πίσω η δικαστική έρευνα και πολύ μπροστά η δημοσιοποίηση στοιχείων. Επλήγη από τη συγκεκριμένη υπόθεση το κύρος και η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης».

Η απόφαση του δικαστηρίου θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες.