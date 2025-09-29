Τραγωδία στα Τέμπη: «Όχι» στις τοξικολογικές από την Πρόεδρο Εφετών – 36 στο εδώλιο για κακούργημα

Τον δρόμο για την αίθουσα του δικαστηρίου παίρνει η τραγωδία στα Τέμπη, καθώς η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας εξέδωσε τη διάταξη που ανοίγει τον κύκλο της δίκης. Η απόφαση δίνει σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση και παραπέμπει σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 36 συνολικά κατηγορουμένους, εκ των οποίων 33 θα καθίσουν στο εδώλιο με την κατηγορία του κακουργήματος για «Επικίνδυνη Παρέμβαση στη Συγκοινωνία Μέσων Σταθερής Τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο».

Η κρίσιμη παράμετρος της διάταξης είναι η απόρριψη της ανάγκης για περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που ζητούσαν επίμονα οι συγγενείς των 57 θυμάτων. Η Πρόεδρος Εφετών κρίνει ότι έχουν διενεργηθεί όλες οι αναγκαίες ανακριτικές πράξεις και ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή.

Το κατηγορητήριο και η έναρξη της δίκης

Το κατηγορητήριο, που αφορά σε στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του Υπουργείου Μεταφορών, επιφέρει ποινή έως ισόβια κάθειρξη για τους 33. Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται και δύο Ιταλοί υπήκοοι της Hellenic Train.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δίκης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Γαιόπολη της Λάρισας πριν συμπληρωθεί η τρίτη επέτειος της τραγωδίας. Ωστόσο, κρίσιμος παράγοντας για τον ακριβή προσδιορισμό της ημερομηνίας είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη μετάφραση του κατηγορητηρίου στην ιταλική γλώσσα.

Εκταφή σορών

Το ζήτημα της εκταφής σορών για διαπίστωση ταυτότητας δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Προέδρου Εφετών στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με την διάταξη, αλλά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας στα πλαίσια σχηματισμού άλλης δικογραφίας για τυχόν αξιόποινη πράξη κατά την παράδοση των σορών στους οικείους.

Το «όχι» στις ιστολογικές εξετάσεις και το θέμα Ρούτσι

Παράλληλα με την παραπομπή, η διάταξη της Προέδρου Εφετών απορρίπτει την ανάγκη για διενέργεια ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπως ζητούσαν οι συγγενείς των 57 θυμάτων, εξηγώντας ότι δεν συντρέχει λόγος για περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες.

Όσον αφορά το ζήτημα της εκταφής σορών για ταυτοποίηση, η Πρόεδρος Εφετών διευκρινίζει ότι αυτό δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά της στο παρόν στάδιο. Το θέμα αυτό, καθώς και η διερεύνηση για τυχόν παράβαση καθήκοντος κατά την παράδοση της σορού του Ντένις Ρούτσι στους συγγενείς του, παραπέμπονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για περαιτέρω έρευνα.

Η Πρόεδρος Εφετών κρίνει ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων και ότι έχουν διενεργηθεί όλες οι αναγκαίες ανακριτικές πράξεις, απορρίπτοντας έτσι την ανάγκη για περαιτέρω κύρια ανάκριση.

Συμφωνείται με την εισαγγελική πρόταση ως προς τη μορφή του ενδεχόμενου δόλου για το κακούργημα.

Ο θάνατος των απανθρακωθέντων προσώπων επιβεβαιώνεται ότι οφείλεται σε απανθράκωση, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Απορρίπτεται ο ισχυρισμός περί ύπαρξης ύποπτου φορτίου ως αιτία ανάφλεξης, καθώς δεν διαπιστώθηκε από τις πραγματογνωμοσύνες, το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. ή ίχνη στην εμπορική αμαξοστοιχία. Επίσης, απορρίπτεται η ανάγκη για περαιτέρω ανακριτική ενέργεια για την πυραντοχή των βαγονιών, καθώς κρίνεται ότι πληρούσαν τις προδιαγραφές και οι αναπτυχθείσες θερμοκρασίες ήταν τέτοιες που δεν θα μπορούσαν να μειωθούν από άλλο είδος καθισμάτων.

Κρίνεται επίσης ορθή η απόφαση του Εφέτη Ανακριτή ότι αποκλειστική ευθύνη για τις παρατάσεις της σύμβασης 717 φέρουν οι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ και όχι οι εργολήπτριες – κοινοπρακτούσες εταιρείες, των οποίων η υπαιτιότητα συνδέεται μόνο με την οικονομική ζημία.