Στο Μαξίμου ετοιμάζονται για «πόλεμο»: Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα κόμματα στον ορίζοντα

Δεν ξέρω εάν η κατάσταση στο Μέγαρο Μαξίμου που θα βρει ο Μητσοτάκης μετά από την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, θα του επιτρέψει να κάνει έναν σοβαρό πολιτικό σχεδιασμό για το αμέσως προσεχές διάστημα αλλά οι συνθήκες μάλλον θα το επιβάλουν.

Τα όσα ακολούθησαν της ακύρωσης του ραντεβού με τον Ερντογάν, δεν δίνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη επειδή ο Ερντογάν αποφάσισε να μην πάει στη συνάντηση. Ακόμα και ο Ανδρουλάκης που υποτίθεται ότι έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, κατηγόρησε για «ερασιτεχνισμούς» το υπουργείο Εξωτερικών.

Οπότε τι να περιμένεις από τον Χαρίτση και τον Βελόπουλο.

Το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί απ΄ότι κατάλαβα από συζητήσεις που είχα το Σαββατοκύριακο με σκεπτόμενους δεξιούς, δείχνει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου μάλλον ετοιμάζονται για «πόλεμο». Πολιτικό αλλά και επικοινωνιακό.

Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα κόμματα στον ορίζοντα. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση (με αυτή τη σειρά), θα δεχθούν αφόρητη πίεση το αμέσως προσεχές διάστημα γιατί γίνεται «δουλίτσα» πέριξ του κοινοβουλίου. Τα υπόλοιπα σύντομα στις «οθόνες» μας.