Πρεμιέρα σήμερα για την πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά: H νέα «ανάσα» για καταναλωτές και παραγωγούς

Το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) ανοίγει τις πύλες της η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά της Ελλάδας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς στη Θεσσαλονίκη.



Η τελετή έναρξης έχει οριστεί για τις 12:00 στην οδό Κώττα Ρούλια, στα δυτικά της πόλης, δίπλα στο One Salonica .

Τη λειτουργία θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, παρουσία της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Νανάς Αηδόνα, και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη.

Νέα ανάσα για τα νοικοκυριά

Σε μήκος 300 μέτρων θα τοποθετηθούν περίπου 40 πάγκοι, μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, Άγγελο Δερετζή, αποτελεί τη «νέα ανάσα» για τα νοικοκυριά. «Οι καταναλωτές αποκτούν πλέον νέες επιλογές με πραγματικό ανταγωνισμό στις τιμές, αλλά και στην ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Η λειτουργία θα είναι καθημερινή, από τις 12:00 έως τις 18:00, δίνοντας διέξοδο σε όσους εργάζονται τις πρωινές ώρες και δεν είχαν πρόσβαση στις παραδοσιακές πρωινές λαϊκές.

Ο κ. Δερετζής τονίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία «επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τις αγοραστικές συνήθειες και να δώσει νέα πνοή στην τοπική οικονομία», ενώ παράλληλα «η μάχη κατά της ακρίβειας πρέπει να ξεκινήσει από τη ρίζα ,το χωράφι»

Στο επίκεντρο οι λαϊκές

Μια πρόσφατη έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.)αποκαλύπτει ότι οι λαϊκές αγορές παραμένουν στο επίκεντρο της καταναλωτικής επιλογής: το 49 % των κατοίκων της Αττικής προτιμά κυρίως τις λαϊκές, ενώ το 68 % καλύπτει τις ανάγκες του συνδυαστικά με σούπερ-μάρκετ. Το 71 % επιλέγει την λαϊκή λόγω ποιότητας και ποικιλίας, ενώ το 67 % για τις χαμηλές τιμές . Όμως σημαντικότερα όλων: το 75 % όσων δεν επισκέπτονται λαϊκές θα το έκανε, αν υπήρχαν απογευματινές ώρες λειτουργία.