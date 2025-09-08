Πρεμιέρα για λαϊκές αγορές το απόγευμα – Η νέα ανάσα για καταναλωτές και παραγωγούς

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά της χώρας, με τα εγκαίνια να έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Οι λειτουργικές ώρες θα είναι καθημερινά από τις 12:00 έως τις 18:00, δίνοντας ανάσα σε όσους εργάζονται πρωί και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ψώνια στα πρωινά ωράρια. Οι πρώτοι 40 πάγκοι της απογευματινής λαϊκής θα στηθούν στα δυτικά της πόλης, στην οδό Κώστα Ρούλια, και θα αναπτύσσονται σε μήκος 300 μέτρων.



Η κίνηση αυτή, χαρακτηρίζεται από τον Άγγελο Δερετζή, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παραγωγών – Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης, ως απαραίτητη και πολυαναμενόμενη, φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τις αγοραστικές συνήθειες και να δώσει νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο:

Θα συμμετέχουν παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές, με περίπου 40 πάγκους να ξεχωρίζουν όχι μόνο για το περιεχόμενο αλλά και για το χρώμα των τεντών και καλυμμάτων, ώστε να καταλαβαίνει εύκολα ο καταναλωτής από πού επιλέγει τα είδη.



Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των εργαζομένων στα ανατολικά της πόλης, με ευκαιρία για φθηνότερα φρούτα και λαχανικά μέσω αυξημένου ανταγωνισμού.



Τονίζει πως η μάχη κατά της ακρίβειας πρέπει να ξεκινήσει από τη ρίζα – το χωράφι: «Αν δεν στηριχτεί ο παραγωγός εκεί που παράγει, η ακρίβεια θα φτάνει στον καταναλωτή… ανεξέλεγκτη».

Τι δείχνει η έρευνα για τις λαϊκές αγορές: Ανταπόκριση και ανάγκη για απογευματινή λειτουργία

Πρόσφατη έρευνα του Ε.Ε.Α. καταδεικνύει ότι οι λαϊκές αγορές παραμένουν στην καρδιά των καταναλωτικών επιλογών:

Το 49 % των κατοίκων της Αττικής (περίπου 2 εκατ.) ψωνίζουν κυρίως από τις 271 λαϊκές αγορές της περιοχής ενώ το 68 % συνδυάζει λαϊκή και σούπερ μάρκετ.

Το 70 % αγοράζει φρούτα και λαχανικά, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε ψάρια, αυγά, μέλι, ξηρούς καρπούς και άλλα είδη.

Σχεδόν 71 % επιλέγουν τις λαϊκές λόγω ποιότητας και ποικιλίας, και 67 % λόγω των χαμηλών τιμών.

Όσοι ψωνίζουν, δαπανούν συνήθως έως 20 € το 27 %, 20–40 € το 48 %, και 40–60 € το 19 %

Η ικανοποίηση των καταναλωτών είναι εντυπωσιακά υψηλή: 83 % αρκετά ικανοποιημένοι, 16 % μερικά, ενώ μόλις 1 % καθόλου ικανοποιημένοι

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα που επισημαίνουν είναι η έλλειψη πάρκινγκ, η ασφάλεια και η καθαριότητα

Κι ένα θεαματικό ποσοστό: το 75 % όσων δεν ψωνίζουν ποτέ από λαϊκές δηλώνουν ότι θα το έκαναν, εάν υπήρχαν απογευματινές αγορές

Αυτό καταδεικνύει πόσο επίκαιρη και αναγκαία είναι η απογευματινή πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης.