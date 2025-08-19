Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα 6.000 ευρώ για παρεμπόριο – Βρήκαν εκατοντάδες προϊόντα

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 11-08-2025 έως 17-08-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου και Ξηροκρήνης, αλλά και σε περιοχές των Δήμων Βόλβης και Θερμαϊκού.

Διαβάστε περισσότερα για την επιχείρηση ενάντια στο παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη