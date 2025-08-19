Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα 6.000 ευρώ για παρεμπόριο – Βρήκαν εκατοντάδες προϊόντα
Τι βρέθηκε από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε λαϊκές αγορές σε διάφορες περιοχές της πόλης.
Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου.
Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 11-08-2025 έως 17-08-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου και Ξηροκρήνης, αλλά και σε περιοχές των Δήμων Βόλβης και Θερμαϊκού.
Διαβάστε περισσότερα για την επιχείρηση ενάντια στο παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη