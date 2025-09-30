Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για παρεμπόριο – 2 συλλήψεις και «καμπάνες» 6.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 22-09-2025 έως 28-09-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης.

Συνολικά ελέγχθηκαν 494 άτομα, συνελήφθησαν 2, επιβλήθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ συνολικά, σχηματίστηκαν 17 δικογραφίες για το προαναφερόμενο αδίκημα και κατασχέθηκαν 583 προϊόντα παρεμπορίου.

