Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για παρεμπόριο – 5 συλλήψεις και πρόστιμα 8.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 08-09-2025 έως 14-09-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Βούλγαρη και Ξηροκρήνης.

Συνολικά ελέγχθηκαν 487 άτομα, συνελήφθησαν 5, επιβλήθηκαν 7 διοικητικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά, σχηματίστηκαν 11 δικογραφίες για το προαναφερόμενο αδίκημα και κατασχέθηκαν 542 προϊόντα παρεμπορίου.

