Αυτογκόλ με υψηλό ΦΠΑ

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνεί η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών είναι ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αν υπάρχει κάτι ακόμα είναι ότι όπως τελειώνουν τα χρήματα (στις δεκαεννέα του μηνός σύμφωνα με τις έρευνες) έχει τελειώσει και η υπομονή με τις εξαγγελίες λύσεων που αποδεικνύονται αναποτελεσματικές. Είτε πρόκειται για τις «ταμπελίτσες» , είτε για τα «καλάθια του σουπερμάρκετ», είτε για οποιαδήποτε άλλη μαγική συνταγή το τέρας της Σκύλας τα κατέφαγε και η Χάρυβδη τα καταβρόχθισε.

Δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ότι η αγορά λειτουργεί με όρους καρτέλ, και απαντά με κάποια πρόστιμα, που και αυτά με την σειρά τους φέρνουν μάλλον γέλωτα στους κερδοσκόπους. Είναι ότι μετά από έξι χρόνια στην διακυβέρνηση, άσχετα με κομματικές επιλογές, όταν ανοίγει συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, η κυβέρνηση την κλείνει άμεσα και κατηγορηματικά ομολογώντας μια ντροπιαστική αδυναμία: ότι μια μείωση του υψηλού έμμεσου φόρου δεν θα φθάσει στους καταναλωτές και σύμφωνα με την εκτίμηση τους θα οδηγηθεί στις τσέπες των «γνωστών αγνώστων» τρομοκρατών της αγοράς.

Και φθάνουμε αισίως στην ΔΕΘ του 2025, όπου το κυβερνητικό αφήγημα περί αναποτελεσματικότητας της μείωσης του ΦΠΑ, το άδειασε η ίδια η κυβέρνηση. Εξαγγέλλει μείωση από 6%, 13% και 24%, σε 4%, 9% και 17% του ΦΠΑ σε 19 νησιά: Λειψοί, Τήλος, Αγαθονήσι, Χάλκη, Καστελόριζο, Κάλυμνος, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Ικαρία, Φούρνοι, Οινούσσες, Ψαρά, Σαμοθράκη. Και όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται πώς γίνεται να μπορούν να ελέγξουν και να διαβεβαιώνουν ότι η μείωση θα φθάσει στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορεί να εφαρμόσει το ίδιο μέτρο στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κάπου εδώ είναι που σταματά η συζήτηση περί (πολλών) ευρωπαϊκών παραδειγμάτων επιτυχούς μείωσης ή ακόμα και μηδενισμού του ΦΠΑ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιχείρησε με την ακριτική μείωση του άδικου έμμεσου φόρου να τριπλάρει τον εαυτό της και έμπλεξε τα μπούτια της. Κόλλησε η μπάλα και μοιραία μπήκε αυτογκόλ. Αυτογκόλ με υψηλό ΦΠΑ.