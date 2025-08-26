Τουρισμός με τιμές... Νορβηγίας: Γιατί οι Έλληνες πίνουν στο σπίτι και αδειάζει η εστίαση

Άδεια τραπέζια στην εστίαση, γεμάτα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Η εικόνα δεν χρειάζεται στατιστικά για να επιβεβαιωθεί, αλλά τα νούμερα της ΕΛΣΤΑΤ είναι αμείλικτα: ο τζίρος της εστίασης το β΄ τρίμηνο του 2025 βούλιαξε, με πτώση που φτάνει έως και 21% στη Σαντορίνη, την «ναυαρχίδα» του ελληνικού τουρισμού. Ακόμα και στην Αττική, οι πολίτες γύρισαν την πλάτη σε καφέ, ταβέρνες και εστιατόρια, κόβοντας εξόδους και περιοριζόμενοι στα απολύτως απαραίτητα.

Στη Μύκονο καταγράφηκε μείωση 8%, στην Ικαρία 10,8%, στην Τήνο 10%, στη Μεσσηνία 7,7% και στην Αττική ο τζίρος της εστίασης μειώθηκε 3,5% κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.



Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%) στη Λήμνο αυξήθηκε 10,1%, στη Μήλο κατά 5,6% και στο Ηράκλειο κατά 4,6%.



Το ερώτημα είναι, πώς εξελίχθηκε ή πώς θα εξελιχθεί ο τζίρος της εστίασης στους επόμενους μήνες, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, στους οποίους κορυφώνεται η τουριστική κίνηση.

Χάλκινο μετάλλιο ακρίβειας στο ποτό

Κι όμως, μέσα σε αυτή την εικόνα, η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια ακρίβειας στο ποτό. Σύμφωνα με τη Eurostat , είμαστε η 3η πιο ακριβή χώρα στην Ε.Ε. για οινοπνευματώδη, με τιμές 54% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ναι, στην Ιταλία θα πιεις κρασί ή ένα απλό ποτό σε λογικές τιμές, ενώ εδώ η βραδινή έξοδος μετατρέπεται σε μικρή... επένδυση.

Eurostat

Ο λόγος; Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που εκτοξεύουν το κόστος. Στην Ελλάδα, σχεδόν το 55% της τελικής τιμής του αλκοόλ είναι φόροι. Έτσι, ενώ οι επαγγελματίες της εστίασης βλέπουν τον τζίρο τους να καταρρέει, το κράτος συνεχίζει να στραγγίζει τους καταναλωτές και να «ταΐζει» το παράνομο εμπόριο.

Ενδεικτικό των επιπτώσεων που είχαν στις τιμές οι διαδοχικές αυξήσεις του ΕΦΚ και του ΦΠΑ είναι το γεγονός ότι το 2009, στην Ελλάδα οι τιμές ήταν κατά 8% υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 2024 είναι κατά 54% πιο υψηλά, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη υψηλότερη θέση το 2024 μεταξύ των χωρών της ΕΕ 27.

Η αντίφαση είναι κραυγαλέα

Από τη μία, κυβέρνηση και φορείς μιλούν για στήριξη της εστίασης και του τουρισμού. Από την άλλη, διατηρούν ένα φορολογικό καθεστώς που κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή ακόμα και από χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία

Το αποτέλεσμα; Οι ξένοι τουρίστες περιορίζουν τις εξόδους τους, οι Έλληνες στρέφονται στη διατροφή κατ’ οίκον, και οι επιχειρηματίες της εστίασης μετρούν απώλειες.

Αν δεν υπάρξει γενναία μείωση στους φόρους –όπως προτείνει και ο ΣΕΑΟΠ–, η Ελλάδα θα συνεχίσει να «πνίγει» το δικό της τουριστικό προϊόν. Και τότε, τα άδεια τραπέζια δεν θα είναι συγκυριακή εικόνα, αλλά ο νέος κανόνας.