Φτώχεια στην ΕΕ: Ένας στους πέντε πολίτες στερείται σωστού γεύματος – Η εικόνα στην Ελλάδα

Η Ευρώπη του 2024 συνεχίζει να μετρά πληγές στο κοινωνικό μέτωπο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το 8,5% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο χορτοφαγικό πιάτο μέρα παρά μέρα. Παρά τη μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2023 (9,5%), τα ποσοστά εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

In 2024, 8.5% of the EU population were unable to afford a meal containing meat, fish or a vegetarian equivalent every second day. 🍽



Highest shares in:

🇧🇬Bulgaria (18.7%)

🇸🇰Slovakia (17.1%)



Lowest in:

🇨🇾Cyprus (1.2%)

🇮🇪Ireland (1.8%)



Learn more 👉https://t.co/le5Ev4dvNn pic.twitter.com/CQ3qsA8D08 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 28, 2025

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ζοφερή για όσους βρίσκονται στο όριο της φτώχειας: σχεδόν 1 στους 5 (19,4%) δεν έχει πρόσβαση σε ένα σωστό γεύμα, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη φτωχούς περιορίζεται στο 6,4%.

Σε εθνικό επίπεδο, η Σλοβακία καταγράφει τη χειρότερη επίδοση με το 39,8% των φτωχών νοικοκυριών να στερείται βασικής διατροφής, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,7%) και την Ουγγαρία (37,3%). Στον αντίποδα, πιο ανθεκτικά εμφανίζονται η Κύπρος (3,5%), η Ιρλανδία και η Πορτογαλία (5,1%).

Και η Ελλάδα

Η χώρα μας κινείται κάπου στη «μεσαία ζώνη» των ευρωπαϊκών μετρήσεων. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί βελτιώσεις μετά την κρίση, τα ποσοστά υλικής στέρησης εξακολουθούν να πιέζουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, το ποσοστό ελλιπούς πρόσβασης σε γεύμα κυμαίνεται με την Ελλάδα να βρίσκεται στο 34,6%. Η ακρίβεια στα τρόφιμα και η διαρκής άνοδος του κόστους ζωής κάνουν όλο και δυσκολότερη την πρόσβαση ακόμη και σε ένα απλό καθημερινό πιάτο με πρωτεΐνη.



Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απλοί αριθμοί. Αποτελούν δείκτη για την «καρδιά» του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που θέτει ως στόχο τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την Ελλάδα –όπως και για την υπόλοιπη Ευρώπη– η μάχη κατά της ακρίβειας και η στήριξη των αδύναμων στρωμάτων παραμένει το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας.