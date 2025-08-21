Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στην υπερεργασία – 1 στους 8 δουλεύει πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις υπερωρίες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, το 12,4% των εργαζομένων στη χώρα μας εργάστηκε το 2024 49 ώρες ή και περισσότερες την εβδομάδα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,6%).



Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό στην Ε.Ε. μειώνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια (9,8% το 2014 – 8,4% το 2019), η Ελλάδα εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα.

Στην κατάταξη της Eurostat ακολουθούν η Κύπρος (10%) και η Γαλλία (9,9%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Βουλγαρία (0,4%), η Λετονία (1%) και η Λιθουανία (1,4%), με τα χαμηλότερα ποσοστά υπερεργασίας.



Ενδεικτικό είναι ότι η υπερβολική εργασία πλήττει κυρίως τους αυτοαπασχολούμενους, αφού το 27,5% εξ αυτών δηλώνει πως δουλεύει τέτοιες ώρες, σε αντίθεση με μόλις 3,4% των μισθωτών.

Ελλάδα: οι πιο εργατικοί της Ε.Ε. αλλά με κόστος

Η Ελλάδα εργάζεται κατά μέσο όρο 1.886 ώρες το χρόνο ανά άτομο, το πιο υψηλό επίπεδο στην Ε.Ε., απέναντι στη Γερμανία που έχει μόλις 1.340 ώρες , διαφορά 550 ωρών, σχεδόν 8 εργασιακές εβδομάδες παραπάνω. Σε εβδομαδιαία βάση, οι Έλληνες «κατεβάζουν» 39,8 ώρες, ενώ οι Γερμανοί περιορίζονται στις 33,9. Όμως, η παραγωγικότητα της Ελλάδας παραμένει χαμηλότερη ,δηλαδή, περισσότερο δουλεύεις, αλλά όχι απαραίτητα πιο αποδοτικός.

Γιατί οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερες ώρες

Η Ελλάδα διαχρονικά καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά υπερεργασίας στην Ευρώπη – και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι λόγοι είναι πολλοί και συνδέονται με την οικονομία, την αγορά εργασίας αλλά και την ίδια την κουλτούρα της απασχόλησης στη χώρα μας.

Χαμηλοί μισθοί – ανάγκη για περισσότερη δουλειά

Παρά την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, οι μέσες αμοιβές στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό ωθεί πολλούς εργαζόμενους να δουλεύουν περισσότερες ώρες ή να έχουν δεύτερη απασχόληση για να καλύψουν το κόστος ζωής.

Υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης

Στην Ελλάδα σχεδόν 1 στους 3 εργαζόμενους είναι αυτοαπασχολούμενος – το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Επαγγέλματα όπως μικροέμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες, αφού το εισόδημά τους εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική τους εργασία.

Επισφάλεια στην αγορά εργασίας

Η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας άφησε «ουλές»: ανεργία, ευέλικτες μορφές εργασίας και πίεση για υπερωρίες. Πολλοί εργαζόμενοι αποδέχονται τις υπερβολικές ώρες για να μη χάσουν τη δουλειά τους.

Κουλτούρα παραγωγικότητας = περισσότερες ώρες

Σε αρκετούς τομείς (ιδίως στον ιδιωτικό), υπάρχει η αντίληψη ότι η «παρουσία» μετράει περισσότερο από το αποτέλεσμα. Έτσι, η πολύωρη εργασία θεωρείται δείγμα αφοσίωσης, ακόμη κι αν η παραγωγικότητα δεν αυξάνεται.

Σκιώδης εργασία και «μαύρες» υπερωρίες

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το φαινόμενο των αδήλωτων υπερωριών, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η εστίαση, το λιανεμπόριο και οι υπηρεσίες. Αυτό ενισχύει την εικόνα της υπερεργασίας, αλλά σπάνια αποτυπώνεται πλήρως στα στατιστικά.