Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στην υπερεργασία – 1 στους 8 δουλεύει πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα
Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις υπερωρίες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, το 12,4% των εργαζομένων στη χώρα μας εργάστηκε το 2024 49 ώρες ή και περισσότερες την εβδομάδα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,6%).
Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό στην Ε.Ε. μειώνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια (9,8% το 2014 – 8,4% το 2019), η Ελλάδα εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα.
Στην κατάταξη της Eurostat ακολουθούν η Κύπρος (10%) και η Γαλλία (9,9%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Βουλγαρία (0,4%), η Λετονία (1%) και η Λιθουανία (1,4%), με τα χαμηλότερα ποσοστά υπερεργασίας.
Ενδεικτικό είναι ότι η υπερβολική εργασία πλήττει κυρίως τους αυτοαπασχολούμενους, αφού το 27,5% εξ αυτών δηλώνει πως δουλεύει τέτοιες ώρες, σε αντίθεση με μόλις 3,4% των μισθωτών.
Ελλάδα: οι πιο εργατικοί της Ε.Ε. αλλά με κόστος
Η Ελλάδα εργάζεται κατά μέσο όρο 1.886 ώρες το χρόνο ανά άτομο, το πιο υψηλό επίπεδο στην Ε.Ε., απέναντι στη Γερμανία που έχει μόλις 1.340 ώρες , διαφορά 550 ωρών, σχεδόν 8 εργασιακές εβδομάδες παραπάνω. Σε εβδομαδιαία βάση, οι Έλληνες «κατεβάζουν» 39,8 ώρες, ενώ οι Γερμανοί περιορίζονται στις 33,9. Όμως, η παραγωγικότητα της Ελλάδας παραμένει χαμηλότερη ,δηλαδή, περισσότερο δουλεύεις, αλλά όχι απαραίτητα πιο αποδοτικός.
Γιατί οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερες ώρες
Η Ελλάδα διαχρονικά καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά υπερεργασίας στην Ευρώπη – και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι λόγοι είναι πολλοί και συνδέονται με την οικονομία, την αγορά εργασίας αλλά και την ίδια την κουλτούρα της απασχόλησης στη χώρα μας.
- Χαμηλοί μισθοί – ανάγκη για περισσότερη δουλειά
Παρά την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, οι μέσες αμοιβές στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό ωθεί πολλούς εργαζόμενους να δουλεύουν περισσότερες ώρες ή να έχουν δεύτερη απασχόληση για να καλύψουν το κόστος ζωής.
- Υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης
Στην Ελλάδα σχεδόν 1 στους 3 εργαζόμενους είναι αυτοαπασχολούμενος – το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Επαγγέλματα όπως μικροέμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες, αφού το εισόδημά τους εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική τους εργασία.
- Επισφάλεια στην αγορά εργασίας
Η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας άφησε «ουλές»: ανεργία, ευέλικτες μορφές εργασίας και πίεση για υπερωρίες. Πολλοί εργαζόμενοι αποδέχονται τις υπερβολικές ώρες για να μη χάσουν τη δουλειά τους.
- Κουλτούρα παραγωγικότητας = περισσότερες ώρες
Σε αρκετούς τομείς (ιδίως στον ιδιωτικό), υπάρχει η αντίληψη ότι η «παρουσία» μετράει περισσότερο από το αποτέλεσμα. Έτσι, η πολύωρη εργασία θεωρείται δείγμα αφοσίωσης, ακόμη κι αν η παραγωγικότητα δεν αυξάνεται.
- Σκιώδης εργασία και «μαύρες» υπερωρίες
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το φαινόμενο των αδήλωτων υπερωριών, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η εστίαση, το λιανεμπόριο και οι υπηρεσίες. Αυτό ενισχύει την εικόνα της υπερεργασίας, αλλά σπάνια αποτυπώνεται πλήρως στα στατιστικά.