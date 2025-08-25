Ρεκόρ παραγωγής λαχανικών στην ΕΕ: Ποια χώρα είναι «πρωταθλήτρια» σε τομάτες και ποια σε μήλα
Η Ελλάδα υστερεί σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε σχέση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στην παραγωγή λαχανικών το 2024, φτάνοντας τους 62,2 εκατ. τόνους, αυξημένους κατά 6% σε σχέση με το 2023 (58,8 εκατ. τόνοι).
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostatστην κορυφή της παραγωγής βρίσκονται η Ισπανία (14,8 εκατ. τόνοι), η Ιταλία (13,9 εκατ. τόνοι) και η Γαλλία (5,8 εκατ. τόνοι), που μαζί κάλυψαν το 55% της συνολικής παραγωγής.
Τομάτες, καρότα και κρεμμύδια σε άνοδο
- Τομάτες: 16,8 εκατ. τόνοι (+5%)
Πρώτη η Ιταλία με 36% της παραγωγής, ακολουθούν Ισπανία (27%) και Πορτογαλία (10%).
- Καρότα: 4,7 εκατ. τόνοι (+6%)
Κορυφαίοι παραγωγοί: Γερμανία (18%), Γαλλία (14%), Πολωνία (12%).
- Κρεμμύδια: 7 εκατ. τόνοι (+11%)
Ηγέτης η Ολλανδία με το 26% της παραγωγής, στη συνέχεια Ισπανία (20%) και Γερμανία (12%).
Τα φρούτα σε πτώση
Αντίθετα, η συγκομιδή φρούτων, μούρων και ξηρών καρπών (χωρίς τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τις φράουλες) μειώθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 24,3 εκατ. τόνους.
- Μήλα: 11,6 εκατ. τόνοι (–4%)
Πολωνία (29%), Ιταλία (21%) και Γαλλία (17%) κυριαρχούν.
- Αχλάδια: 1,9 εκατ. τόνοι (+2%)
Ιταλία (24%), Ολλανδία (17%), Βέλγιο (15%).
- Ροδάκινα: Σχεδόν μονοπώλιο Ισπανίας (37%), Ιταλίας (33%) και Ελλάδας (21%) που κάλυψαν το 91% της παραγωγής. Η συνολική ποσότητα αυξήθηκε κατά 2%.