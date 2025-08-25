Οικονομία Eurostat Αγρότες Φρούτα Λαχανικά

Ρεκόρ παραγωγής λαχανικών στην ΕΕ: Ποια χώρα είναι «πρωταθλήτρια» σε τομάτες και ποια σε μήλα

Η Ελλάδα υστερεί σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε σχέση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.

Unsplash
Unsplash
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στην παραγωγή λαχανικών το 2024, φτάνοντας τους 62,2 εκατ. τόνους, αυξημένους κατά 6% σε σχέση με το 2023 (58,8 εκατ. τόνοι).
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostatστην κορυφή της παραγωγής βρίσκονται η Ισπανία (14,8 εκατ. τόνοι), η Ιταλία (13,9 εκατ. τόνοι) και η Γαλλία (5,8 εκατ. τόνοι), που μαζί κάλυψαν το 55% της συνολικής παραγωγής.

Τομάτες, καρότα και κρεμμύδια σε άνοδο

  • Τομάτες: 16,8 εκατ. τόνοι (+5%)

Πρώτη η Ιταλία με 36% της παραγωγής, ακολουθούν Ισπανία (27%) και Πορτογαλία (10%).

  • Καρότα: 4,7 εκατ. τόνοι (+6%)
Eurostat
Eurostat

Κορυφαίοι παραγωγοί: Γερμανία (18%), Γαλλία (14%), Πολωνία (12%).

  • Κρεμμύδια: 7 εκατ. τόνοι (+11%)

Ηγέτης η Ολλανδία με το 26% της παραγωγής, στη συνέχεια Ισπανία (20%) και Γερμανία (12%).

Τα φρούτα σε πτώση

Αντίθετα, η συγκομιδή φρούτων, μούρων και ξηρών καρπών (χωρίς τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τις φράουλες) μειώθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 24,3 εκατ. τόνους.

  • Μήλα: 11,6 εκατ. τόνοι (–4%)

Πολωνία (29%), Ιταλία (21%) και Γαλλία (17%) κυριαρχούν.

Eurostat
Eurostat
  • Αχλάδια: 1,9 εκατ. τόνοι (+2%)

Ιταλία (24%), Ολλανδία (17%), Βέλγιο (15%).

  • Ροδάκινα: Σχεδόν μονοπώλιο Ισπανίας (37%), Ιταλίας (33%) και Ελλάδας (21%) που κάλυψαν το 91% της παραγωγής. Η συνολική ποσότητα αυξήθηκε κατά 2%.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Eurostat Αγρότες Φρούτα Λαχανικά

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader