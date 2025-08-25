Ρεκόρ παραγωγής λαχανικών στην ΕΕ: Ποια χώρα είναι «πρωταθλήτρια» σε τομάτες και ποια σε μήλα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στην παραγωγή λαχανικών το 2024, φτάνοντας τους 62,2 εκατ. τόνους, αυξημένους κατά 6% σε σχέση με το 2023 (58,8 εκατ. τόνοι).

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostatστην κορυφή της παραγωγής βρίσκονται η Ισπανία (14,8 εκατ. τόνοι), η Ιταλία (13,9 εκατ. τόνοι) και η Γαλλία (5,8 εκατ. τόνοι), που μαζί κάλυψαν το 55% της συνολικής παραγωγής.

In 2024, the leading producer of fruits, berries and nuts (excluding citrus fruits, grapes and strawberries) was 🇮🇹Italy, with 22% of the EU total.



Top producers:

🍎Apples: 🇵🇱Poland (29% of the EU total)

🍐Pears: 🇮🇹Italy (24%)

🍑Peaches: 🇪🇸Spain (37%)



Τομάτες, καρότα και κρεμμύδια σε άνοδο

Τομάτες: 16,8 εκατ. τόνοι (+5%)

Πρώτη η Ιταλία με 36% της παραγωγής, ακολουθούν Ισπανία (27%) και Πορτογαλία (10%).

Καρότα: 4,7 εκατ. τόνοι (+6%)

Κορυφαίοι παραγωγοί: Γερμανία (18%), Γαλλία (14%), Πολωνία (12%).

Κρεμμύδια: 7 εκατ. τόνοι (+11%)

Ηγέτης η Ολλανδία με το 26% της παραγωγής, στη συνέχεια Ισπανία (20%) και Γερμανία (12%).

Τα φρούτα σε πτώση

Αντίθετα, η συγκομιδή φρούτων, μούρων και ξηρών καρπών (χωρίς τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τις φράουλες) μειώθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 24,3 εκατ. τόνους.

Μήλα: 11,6 εκατ. τόνοι (–4%)

Πολωνία (29%), Ιταλία (21%) και Γαλλία (17%) κυριαρχούν.

Αχλάδια: 1,9 εκατ. τόνοι (+2%)

Ιταλία (24%), Ολλανδία (17%), Βέλγιο (15%).