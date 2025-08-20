Eurostat: Στον πάτο της Ευρώπης η Υγεία στην Ελλάδα - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Η Eurostat φέρνει στο φως μια δύσκολη πραγματικότητα για το ελληνικό σύστημα Υγείας, το οποίο καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την κάλυψη ιατρικών αναγκών.



Συγκεκριμένα, η έκθεση με τίτλο «Ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση, με το ποσοστό να φτάνει το 21,9% των πολιτών άνω των 16 ετών που δήλωσαν ότι δεν έλαβαν την περίθαλψη που χρειάζονταν. Ο λόγος ήταν κυρίως οικονομικές δυσκολίες, μεγάλες λίστες αναμονής ή απόσταση από παρόχους υπηρεσιών υγείας.



Το ποσοστό αυτό είναι με διαφορά το υψηλότερο στην ΕΕ, με τη Φινλανδία να ακολουθεί στο 12,4% και την Εσθονία στο 11,2%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται μόλις στο 3,6%.

In 2024 3.6% of people aged 16+ in the EU who needed a medical examination or treatment reported that they were unable to receive it due to financial reasons, long waiting lists or distance.



Highest shares in:

🇬🇷Greece (21.9%)



Lowest:

🇨🇾Cyprus (0.1%)



👉https://t.co/smzmy8vhE3 pic.twitter.com/FMeDCDUc11 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 20, 2025

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας: το 32% δηλώνει ότι δεν έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, έναντι 6% σε επίπεδο ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται στην Ελλάδα (12,7 ποσοστιαίες μονάδες), στη Ρουμανία (10,7) και στη Λετονία (9,9).

Οι διεθνείς παρατηρήσεις

Το ελληνικό σύστημα Υγείας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της κριτικής και διεθνών μέσων. Πρόσφατα, η γαλλική εφημερίδα Le Monde επεσήμανε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε επενδύσεις και προσωπικό, ενώ οι χαμηλές αμοιβές οδηγούν πολλούς γιατρούς προς τον ιδιωτικό τομέα.



Η συζήτηση γύρω από την κατάσταση της Υγείας στη χώρα παραμένει ανοιχτή, καθώς τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες και η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις πιο επίκαιρη από ποτέ.