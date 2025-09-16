FDA: Ρινικό διουρητικό σπρέι έλαβε έγκριση για τη θεραπεία ηπατικών και νεφρικών νόσων

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε μια νέα μορφή φαρμάκου για την αντιμετώπιση του οιδήματος που σχετίζεται με καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατικά και νεφρικά νοσήματα, όπως το νεφρωσικό σύνδρομο. Το Enbumyst είναι ρινικό σπρέι που περιέχει βουμετανίδη, μια δραστική ουσία που ανήκει στα ισχυρά διουρητικά και μέχρι σήμερα κυκλοφορούσε μόνο σε δισκία και ενέσιμη μορφή.

Η έγκριση στηρίχθηκε σε κλινική δοκιμή που εξέτασε πώς απορροφάται το φάρμακο και πόσο αποτελεσματικό είναι σε σχέση με τις ήδη γνωστές μορφές του. Στη μελέτη συμμετείχαν 68 υγιείς ενήλικες, ηλικίας 18 έως 55 ετών, οι οποίοι έλαβαν και τις τρεις εκδοχές του φαρμάκου – από το στόμα, ενδοφλέβια και μέσω ρινικού σπρέι – με διαφορετική σειρά και για διάστημα δέκα ημερών. Οι ερευνητές συνέκριναν την παραγωγή ούρων και την αποβολή νατρίου και καλίου από τον οργανισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μια δόση 2mg μέσω του Enbumyst είχε σχεδόν την ίδια επίδραση με την αντίστοιχη δόση σε χάπι ή ένεση, τόσο στο διάστημα των πρώτων οκτώ ωρών όσο και μέσα στο εικοσιτετράωρο.

Οπως γράφεται στο mpr.com, η νέα μορφή του φαρμάκου ανοίγει έναν νέο πιο εύκολο δρόμο για την άμεση χορήγηση διουρητικής αγωγής, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι ενέσεις δεν είναι πρακτικές ή τα χάπια δύσκολα απορροφώνται. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν έχει αξιολογηθεί η ασφάλεια του Enbumyst σε άτομα με ρινικές παθήσεις, όπως πολύποδες, χρόνια συμφόρηση ή πρόσφατη λοίμωξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να επιλέγονται εναλλακτικές θεραπείες.

Πώς χορηγείται το Enbumyst

Κάθε συσκευή Enbumyst περιέχει μία δόση 0,5mg σε όγκο 0,1mL. Η χρήση του γίνεται απευθείας μέσα στο ρουθούνι, με προσοχή ώστε να μην εκτοξεύεται το σπρέι στα τοιχώματα της μύτης. Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κυμαίνεται από 0,5mg έως 2mg, χορηγούμενη άπαξ. Αν χρειαστεί παραπάνω από μία συσκευή για να καλυφθεί η δόση, ο ασθενής πρέπει να εναλλάσσει τη χρήση ανάμεσα στα δύο ρουθούνια.

Όχι για μακροχρόνια χρήση

Παρά την καινοτόμο μορφή του, το Enbumyst δεν προορίζεται για μακροχρόνια θεραπεία. Οι ασθενείς που το λαμβάνουν πρέπει να μεταβαίνουν σε δισκία μόλις αυτό καταστεί δυνατό, καθώς η παρατεταμένη χρήση του σπρέι δεν συστήνεται. Η καινούρια αυτή επιλογή μπορεί να διευκολύνει την άμεση αντιμετώπιση του οιδήματος σε καταστάσεις που απαιτούν γρήγορη παρέμβαση, χωρίς όμως να αντικαθιστά τις καθιερωμένες θεραπείες μακράς διάρκειας.

Πιο εύκολα, πιο αποτελεσματικά

Η έγκριση του Enbumyst δείχνει τη στροφή της φαρμακευτικής βιομηχανίας σε μορφές που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των ασθενών. Η ρινική χορήγηση βρίσκει τώρα εφαρμογή και στα διουρητικά, με δυνατότητα άμεσης δράσης. Έτσι μπορεί να καταστήσει το νέο φάρμακο πολύτιμο εργαλείο για γιατρούς και ασθενείς που χρειάζονται ταχεία αποσυμφόρηση από υγρά.

Σε κάθε περίπτωση, οι γιατροί προειδοποιούν ότι πρόκειται για φάρμακο που πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση. Τα διουρητικά μπορεί να επηρεάσουν την ισορροπία ηλεκτρολυτών και να οδηγήσουν σε αφυδάτωση ή χαμηλά επίπεδα καλίου, κάτι που απαιτεί στενή παρακολούθηση. Έτσι, το Enbumyst δεν είναι μια «εύκολη λύση» για περιστασιακή χρήση, αλλά μια εναλλακτική μορφή θεραπείας που συμπληρώνει τις υπάρχουσες επιλογές.