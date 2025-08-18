Τεράστια επιβάρυνση για τους ασθενείς με διαβήτη – Αυξάνονται οι τιμές του Mounjaro έως και 170%

Η πρόσβαση των ασθενών με διαβήτη στο Mounjaro της Eli Lilly γίνεται δυσκολότερη, καθώς αυξάνονται οι τιμές του λόγω δασμών που σχετίζονται με πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε ανατιμήσεις έως και 170% στο διάσημο φάρμακο για το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο να συγχρονίσει τις τιμές με άλλες χώρες. Το μηνιαίο κόστος θα αυξηθεί από 92–122 λίρες σε 133–330 λίρες, ενώ παραμένει αισθητά χαμηλότερο από την τιμή στις ΗΠΑ, όπου ξεπερνά τα 1.000 δολάρια. Τα υψηλότερα κόστη προκαλούν ανησυχίες σε forum ασθενών ότι το σκεύασμα θα καταστεί απρόσιτο.

Eli Lilly hikes Mounjaro UK price by 170% to 330 pounds, maintaining obesity drug lead

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότεροι λάβουν φάρμακα μέσω του NHS με κόστος συνταγής μόλις 9,90 λίρες, ωστόσο οι θεραπείες για παχυσαρκία μόλις αρχίζουν να καλύπτονται και με αυστηρά κριτήρια. Έτσι, οι περισσότεροι ασθενείς στρέφονται σε ιδιωτικές λύσεις.

Μισή τιμή το Ozempic στις ΗΠΑ

Ταυτόχρονα, η δανέζικη Novo Nordisk ανακοίνωσε μείωση της τιμής του Ozempic στις ΗΠΑ σχεδόν κατά 50%, στα 499 δολάρια/μήνα για όσους πληρώνουν με μετρητά, σε μία κίνηση ανταπόκρισης στην πίεση για μείωση των τιμών , ιδιαίτερα λόγω ευρύτερων πιέσεων και ενδεχόμενων δασμών.