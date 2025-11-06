Κόσμος Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ Ozempic

Αναστάτωση στο Οβάλ Γραφείο: Άνδρας λιποθύμησε μπροστά στον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης τιμολόγησης φαρμάκων του Προέδρου Τραμπ για το Ozempic, ένας από τους παρόντες λιποθύμησε ενώ στεκόταν πίσω από το οβαλ γραφείο.

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε μέσα στο Οβάλ Γραφείο παρόντος του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης τιμολόγησης φαρμάκων του Προέδρου Τραμπ για το Ozempic, ένας από τους παρόντες λιποθύμησε ενώ στεκόταν πίσω από το οβαλ γραφείο.

Ο Δρ Οζ βοήθησε τον άνδρα να ξαπλώσει στο έδαφος καθώς άρχισε να καταρρέει και άρχισε να του παρέχει βοήθεια.

Καθώς οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν έξω, εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών και μέλη του υπουργικού συμβουλίου βοήθησαν να σηκώσουν τα πόδια του ασθενή καθώς ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα.

