Αναστάτωση στο Οβάλ Γραφείο: Άνδρας λιποθύμησε μπροστά στον Τραμπ

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε μέσα στο Οβάλ Γραφείο παρόντος του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης τιμολόγησης φαρμάκων του Προέδρου Τραμπ για το Ozempic, ένας από τους παρόντες λιποθύμησε ενώ στεκόταν πίσω από το οβαλ γραφείο.

Ο Δρ Οζ βοήθησε τον άνδρα να ξαπλώσει στο έδαφος καθώς άρχισε να καταρρέει και άρχισε να του παρέχει βοήθεια.

White House:



The gentleman is okay. The Press Conference will resume shortly. https://t.co/wcjTTumcmI — Clash Report (@clashreport) November 6, 2025

Καθώς οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν έξω, εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών και μέλη του υπουργικού συμβουλίου βοήθησαν να σηκώσουν τα πόδια του ασθενή καθώς ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα.