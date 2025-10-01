Φάρμακο τύπου Ozempic μειώνει τις ημικρανίες κατά 40%

Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τον διαβήτη ανοίγει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση της χρόνιας ημικρανίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Headache. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λιραγλουτίδη, γνωστή για τη ρύθμιση του σακχάρου και της όρεξης, μείωσε σημαντικά τον αριθμό των ημερών με πονοκέφαλο σε ασθενείς που υπέφεραν από συχνούς και εξουθενωτικούς πονοκεφάλους. Η ανακάλυψη αυτή δημιουργεί νέες ελπίδες για ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται στις διαθέσιμες θεραπείες.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η μελέτη περιέλαβε 26 ενήλικες με παχυσαρκία και χρόνιες ημικρανίες, οι οποίοι είχαν πονοκέφαλο πάνω από 15 ημέρες τον μήνα. Για δώδεκα εβδομάδες έπαιρναν καθημερινά λιραγλουτίδη και στο τέλος της δοκιμής εμφάνισαν κατά μέσο όρο 11 λιγότερες ημέρες πονοκεφάλου κάθε μήνα, δηλαδή σχεδόν 40% μείωση στη συχνότητα των κρίσεων. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η βελτίωση δεν συνδέθηκε με αξιοσημείωτη απώλεια βάρους, κάτι που δείχνει ότι ο μηχανισμός δράσης είναι διαφορετικός.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι περισσότεροι ασθενείς ένιωσαν καλύτερα μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες, ενώ αναβαθμίστηκε εμφανώς η ποιότητα ζωής τους. Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης μάζας σώματος έπεσε ελάχιστα, η μείωση των κρίσεων παρέμεινε έντονη σε όλη τη διάρκεια των τριών μηνών, υποδηλώνοντας ότι δεν ήταν η απώλεια κιλών που έφερε τα αποτελέσματα.

Πώς λειτουργεί η λιραγλουτίδη στον εγκέφαλο

Τα φάρμακα τύπου GLP-1, όπως η λιραγλουτίδη, χρησιμοποιούνται ήδη στην ιατρική για τη ρύθμιση του σακχάρου και την απώλεια βάρους. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί ασκούν επίδραση και σε άλλες λειτουργίες του οργανισμού. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το φάρμακο μειώνει την πίεση στο εσωτερικό του κρανίου, περιορίζοντας την παραγωγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η αυξημένη πίεση έχει συσχετιστεί με εκδήλωση ημικρανιών, καθώς επηρεάζει τα νευρικά μονοπάτια που σχετίζονται με τον πόνο.

Παράλληλα, φαίνεται πως η λιραγλουτίδη συμβάλλει στη μείωση του πεπτιδίου CGRP, που είναι βασικός παράγοντας εμφάνισης ημικρανιών. Τα περισσότερα νέα φάρμακα κατά της ημικρανίας στοχεύουν στην αναστολή του συγκεκριμένου μορίου. Αν η λιραγλουτίδη καταφέρνει να μειώσει το CGRP ελέγχοντας την πίεση στον εγκέφαλο, τότε ανοίγεται μια εντελώς νέα θεραπευτική προοπτική.

Το αξιόλογο σε αυτή την έρευνα είναι η αμφισβήτηση της παλιάς άποψης πως η απώλεια βάρους βελτιώνει την ημικρανία. Σε άλλες μελέτες, όσοι αδυνάτιζαν είχαν λιγότερους πονοκεφάλους, αλλά εδώ η συχνότητα μειώθηκε χωρίς ουσιαστική αλλαγή στο βάρος. Αυτό δείχνει ότι ο έλεγχος της ενδοκρανιακής πίεσης ίσως αποτελεί τον πραγματικό στόχο, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Ποιες παρενέργειες εμφανίστηκαν

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι παρενέργειες. Περίπου το 38% των ασθενών εμφάνισε ήπια συμπτώματα όπως ναυτία ή δυσκοιλιότητα, αλλά κανείς δεν χρειάστηκε να διακόψει τη θεραπεία. Αυτό είναι σύνηθες σε φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 και θεωρείται διαχειρίσιμο.

Οι επιστήμονες θέλουν τώρα να δουν αν και άλλα φάρμακα GLP-1 μπορούν να προσφέρουν ανάλογη ανακούφιση με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν οι μελλοντικές έρευνες επιβεβαιώσουν τα πρώτα ευρήματα, τότε ίσως μιλάμε για μια επανάσταση στη θεραπεία της ημικρανίας, που ταλαιπωρεί περίπου έναν στους επτά ανθρώπους παγκοσμίως.