Ozempic: Το φάρμακο για τον διαβήτη προστατεύει και από την άνοια, λέει μελέτη

Η σεμαγλουτίδη (Ozempic και Wegovy), ένα φάρμακο που ήδη χρησιμοποιείται ευρέως για τη ρύθμιση του σακχάρου και την απώλεια βάρους, μπορεί να έχει ακόμη μία σημαντική δράση: την προστασία του εγκεφάλου από την άνοια. Νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Alzheimer’s Disease από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve στις ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για νέες δυνατότητες στη χρήση του φαρμάκου, πέρα από τον διαβήτη και την παχυσαρκία.

Πέρα από τη γλυκόζη: η σεμαγλουτίδη ίσως προστατεύει και τον εγκέφαλο

Η σεμαγλουτίδη λειτουργεί μιμούμενη μια φυσική ορμόνη του οργανισμού που ρυθμίζει την πείνα και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αυτή η δράση την έχει καταστήσει πολύτιμο εργαλείο στη θεραπεία του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Ωστόσο, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρει και προστασία στα νευρικά κύτταρα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φάρμακο ίσως συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο, περιορίζοντας έτσι την εξέλιξη της άνοιας, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις γυναίκες.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η άνοια είναι μια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου που επηρεάζει τη μνήμη, τη γλώσσα και τη λήψη αποφάσεων. Προκαλείται από τη βλάβη και την αποσύνδεση των εγκεφαλικών κυττάρων, οδηγώντας προοδευτικά σε απώλεια των νοητικών λειτουργιών. Παράγοντες κινδύνου όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά προβλήματα και οι εγκεφαλικές κακώσεις αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 45% των περιπτώσεων άνοιας μπορούν να προληφθούν με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων.

Για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της σεμαγλουτίδης και της άνοιας, οι επιστήμονες ανέλυσαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων ατόμων με διαβήτη τύπου 2 στις ΗΠΑ, καλύπτοντας διάστημα τριών ετών. Η σύγκριση έγινε ανάμεσα σε ασθενείς που έπαιρναν σεμαγλουτίδη και σε εκείνους που χρησιμοποιούσαν άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι λάμβαναν σεμαγλουτίδη είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας που σχετίζεται με το Αλτσχάιμερ.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την πρόληψη της άνοιας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ηλικιωμένους και γυναίκες, καθώς αυτοί οι πληθυσμοί παρουσιάζουν αυξημένη ευαλωτότητα στην άνοια. Η επίδραση της σεμαγλουτίδης φάνηκε να είναι πιο ισχυρή σε αυτές τις ομάδες, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι το φάρμακο μπορεί να έχει προστατευτική δράση στον εγκέφαλο. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα δεδομένα δεν αποδεικνύουν αιτιακή σχέση. Για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, απαιτούνται τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.

Η σημασία αυτών των ευρημάτων, όμως, είναι τεράστια, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για την άνοια και τα υπάρχοντα φάρμακα απλώς καθυστερούν την εξέλιξή της. Αν αποδειχθεί ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να προλαμβάνει ή να επιβραδύνει την εμφάνιση της νόσου, τότε ίσως έχουμε ένα νέο όπλο για την αντιμετώπιση μιας από τις πιο σοβαρές προκλήσεις της δημόσιας υγείας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι στο επόμενο στάδιο απαιτούνται εκτεταμένες κλινικές δοκιμές, όπου συμμετέχοντες θα λαμβάνουν είτε σεμαγλουτίδη είτε εικονικό φάρμακο, ώστε να παρακολουθείται η γνωστική τους κατάσταση με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, οι ερευνητές θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς το φάρμακο δρα στον εγκέφαλο, ποιοι ωφελούνται περισσότερο και πόσο διαρκεί η προστασία.