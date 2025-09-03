Συναγερμός από τον ΕΜΑ για παράνομα φάρμακα παχυσαρκίας και διαβήτη στην Ε.Ε.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και οι επικεφαλής Οργανισμών Φαρμάκων (HMA) για τη ραγδαία αύξηση παράνομων φαρμάκων που πωλούνται στο διαδίκτυο και διαφημίζονται ως θεραπείες για παχυσαρκία και διαβήτη.



Σύμφωνα με τον EMA, τους τελευταίους μήνες έχει καταγραφεί κατακόρυφη άνοδος του αριθμού των παράνομων φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά ως αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο News4Health.gr.