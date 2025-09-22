O διαβήτης της κύησης κίνδυνος για την έγκυο αλλά και τα παιδιά, λέει μελέτη

Ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (ΣΔΚ) είναι μια πάθηση που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν κυρίως με άμεσες επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό. Ωστόσο, μια νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι οι επιπτώσεις της δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η νόσος μπορεί να αφήνει μόνιμο αποτύπωμα στις μητέρες αλλά και στα παιδιά. Με δεδομένο ότι επηρεάζει περίπου μία στις επτά εγκυμοσύνες παγκοσμίως, οι επιστήμονες θεωρούν ότι πρόκειται για ζήτημα με σοβαρές προεκτάσεις.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η ανάλυση βασίστηκε σε 48 μελέτες που κάλυψαν περισσότερες από 9 εκατομμύρια εγκυμοσύνες σε 20 χώρες. Τα αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη, έδειξαν ότι οι μητέρες που εμφάνισαν ΣΔΚ σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και συγκέντρωσης. Η διαφορά, αν και αριθμητικά μικρή, θεωρείται επιστημονικά σημαντική, καθώς δείχνει πιθανές μακροχρόνιες μεταβολές στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Για τα παιδιά, η εικόνα ήταν ακόμη πιο βαριά. Όσα εκτέθηκαν σε ΣΔΚ παρουσίασαν χαμηλότερες βαθμολογίες σε τεστ νοημοσύνης, καθώς και μειωμένες επιδόσεις στη γλωσσική κατανόηση. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αυξημένη πιθανότητα διάγνωσης με ΔΕΠΥ, αυτισμό και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτά τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της πορείας των παιδιών που γεννιούνται από μητέρες με διαβήτη κύησης.

Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά

Η μελέτη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμφάνισης, όπως η Σιγκαπούρη, όπου περίπου μία στις πέντε εγκυμοσύνες συνοδεύεται από τη νόσο. Σε περιοχές με αυξημένα περιστατικά αυτισμού, τα δεδομένα γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προστατεύσει τόσο τις μητέρες όσο και τα παιδιά, μειώνοντας τον κίνδυνο για επιπλοκές που εκτείνονται πολύ πέρα από τη γέννηση.

Πώς προκαλείται ο ΣΔΚ

Ο ΣΔΚ προκαλείται όταν οι ορμόνες της εγκυμοσύνης παρεμποδίζουν την ικανότητα της ινσουλίνης να ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα. Συνήθως υποχωρεί μετά τον τοκετό, αλλά όσο διαρκεί, αυξάνει τον κίνδυνο για προεκλαμψία, πρόωρο τοκετό και προβλήματα στα νεογνά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζεται περίπου το 14% των κυήσεων, ενώ σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία τα ποσοστά αυξάνονται, με τους ειδικούς να τα αποδίδουν στην παχυσαρκία και στη μεγαλύτερη ηλικία των γυναικών που αποκτούν παιδί.

Προηγούμενες μελέτες είχαν ήδη δείξει ότι τα παιδιά από μητέρες με διαβήτη κύησης κινδυνεύουν περισσότερο από παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2 στην ενήλικη ζωή. Η νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει ανησυχίες για τη γνωστική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και οι διαταραχές στην παροχή οξυγόνου στον πλακούντα είναι πιθανές εξηγήσεις για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο.

Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί πλήρως, οι πιθανότητες εμφάνισης μπορούν να μειωθούν σημαντικά με ισορροπημένη διατροφή, διατήρηση υγιούς βάρους και τακτική σωματική δραστηριότητα πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μετά τη διάγνωση, η στενή παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου και η τακτική εκτίμηση της ανάπτυξης του παιδιού βοηθούν στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν προβλημάτων.