Κρήτη: Φαρμακοποιός χορήγησε σε βρέφος ληγμένο σιρόπι

Ένα σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό έλαβε χώρα στη Μεσαρά όταν φαρμακοποιός έδωσε σε μωράκι, ληγμένο αντιπυρετικό σιρόπι.

Όπως έγινε γνωστό, μια οικογένεια επέλεξε να μείνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Μεσαρά. Το ευχάριστο κλίμα άλλαξε όταν το παιδάκι τους, ηλικίας μόλις έξι μηνών, ανέβασε πυρετό.

Σύμφωνα με το zapranews.gr, οι γονείς του αναζήτησαν αμέσως φαρμακείο ώστε να του χορηγήσουν αντιπυρετικό σιρόπι. Οι ίδιοι βρήκαν φαρμακείο, αγόρασαν το φάρμακο και συνέχισαν τις διακοπές τους, χωρίς να τους δημιουργηθούν υποψίες για το αυτονόητο, ότι η ημερομηνία λήξης είναι ελεγμένη.

zarpanews.gr

Όπως όμως διαπίστωσαν κατά την επιστροφή τους πίσω στο Ηράκλειο, το σιρόπι είχε λήξει, και μάλιστα ήταν ληγμένο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Το σοβαρό αυτό συμβάν, δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό στους καταναλωτές αναφορικά με το πόσο συχνά γίνονται έλεγχοι από τους υπαλλήλους γύρω από τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Κρίνεται αναγκαίο να διενεργηθεί έλεγχος στο ιδιωτικό φαρμακείο προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των κανόνων ορθής φύλαξης και διάθεσης φαρμάκων και λοιπών προϊόντων αλλά και η διαδικασία απόσυρσης των ληξιπρόθεσμων φαρμάκων.