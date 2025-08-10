Μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας - Ειδικός προειδοποιεί

Μια νέα, σημαντική έρευνα φέρνει στο προσκήνιο ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου παυσίπονου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το φάρμακο πρεγκαμπαλίνη (pregabalin), που συνταγογραφείται για τη νευροπαθητική νόσο και τον χρόνιο πόνο, ενδέχεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας σε ηλικιωμένους ασθενείς, ειδικά σε όσους έχουν ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε σε διεθνές ιατρικό περιοδικό, ανέλυσε τα δεδομένα χιλιάδων ηλικιωμένων ασθενών (65-89 ετών) που λάμβαναν είτε πρεγκαμπαλίνη είτε γκαμπαπεντίνη, ένα παρόμοιο φάρμακο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα που έπαιρνε πρεγκαμπαλίνη είχε κατά 48% υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξει καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με την ομάδα που έπαιρνε γκαμπαπεντίνη. Ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος, φτάνοντας το 85%, για τους ασθενείς που ήδη είχαν ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόμενο έγκειται σε μία γνωστή παρενέργεια της πρεγκαμπαλίνης: την κατακράτηση υγρών, η οποία εκδηλώνεται συχνά ως οίδημα (πρήξιμο) στα άκρα. Αυτή η συσσώρευση υγρών μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά, οδηγώντας στην εμφάνιση ή την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σύμπτωμα αυτό πρέπει να αξιολογείται άμεσα από τους γιατρούς, ώστε να αποκλειστεί η καρδιακή ανεπάρκεια.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Δρ. Ελίζαμπεθ Παρκ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματά τους υποστηρίζουν τις τρέχουσες συμβουλές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για προσοχή κατά τη συνταγογράφηση πρεγκαμπαλίνης σε ηλικιωμένους με καρδιακές παθήσεις.



Ο Δρ. Ρόμπερτ Ζανγκ, κορυφαίος καρδιολόγος που δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι τα ευρήματα έχουν «άμεσες κλινικές επιπτώσεις».



Μαζί με άλλους ειδικούς στον τομέα, έγραψε: «Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να σταθμίσουν τους πιθανούς καρδιαγγειακούς κινδύνους που σχετίζονται με την πρεγκαμπαλίνη έναντι των οφελών της».



Όπως τονίζει η Daily Mail, οι ειδικοί λένε ότι τα ευρήματα είναι επίκαιρα δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης του φαρμάκου σε ηλικιωμένους πληθυσμούς για τη διαχείριση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.



Πρόσθεσαν: «Εάν η χρήση πρεγκαμπαλίνης σχετίζεται με νέα καρδιακή ανεπάρκεια, εγείρεται η πιθανότητα το φάρμακο να αποκαλύπτει υποκείμενη καρδιακή νόσο, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για προσεκτική καρδιακή αξιολόγηση πριν από τη συνταγογράφηση αυτού του φαρμάκου».

Συστάσεις και προσοχή

Αν και το φάρμακο θεωρείται αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση του πόνου, οι γιατροί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συνταγογράφησή του σε ηλικιωμένους ασθενείς, ειδικά σε όσους έχουν υποκείμενα καρδιακά προβλήματα.



Αντιδρώντας σε παρόμοια ευρήματα και αναφορές μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, η New York Heart Association έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση, συστήνοντας την προσεκτική χρήση της πρεγκαμπαλίνης σε ασθενείς με προχωρημένα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας.



Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της πρεγκαμπαλίνης πρέπει να γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, ο οποίος θα αξιολογήσει τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας. Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών και της ανάγκης για περισσότερες μελέτες σχετικά με τις μακροχρόνιες επιδράσεις των φαρμάκων αυτών.