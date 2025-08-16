Συνηθισμένο λάθος στη χρήση ανεμιστήρα μπορεί να αποβεί θανατηφόρο - Επιστήμονες προειδοποιούν

Μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι η χρήση ανεμιστήρα σε υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο θανατηφόρας καρδιακής προσβολής.



Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στρατολόγησαν 20 συμμετέχοντες για να ελέγξουν πώς οι ανεμιστήρες επηρεάζουν τη θερμοκρασία του σώματος, τον καρδιακό ρυθμό, την εφίδρωση και την άνεση όταν χρησιμοποιούνται σε ζεστό και υγρό περιβάλλον.



Οι συμμετέχοντες στη μελέτη, που παρουσιάζει η Daily Mail, κλήθηκαν να ολοκληρώσουν τέσσερις ξεχωριστές τρίωρες δοκιμές σε έναν θάλαμο με θερμοκρασία 39,2°C και υγρασία 49%.



Για δύο από τις συνεδρίες ήταν καλά ενυδατωμένοι και είχαν πιει τη συνιστώμενη ποσότητα υγρών για 24 ώρες πριν από τη δοκιμή, ενώ μπορούσαν επίσης να πίνουν κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Για τις άλλες δύο, απαιτήθηκε να είναι αφυδατωμένοι, αποφεύγοντας υγρά και τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό για 24 ώρες πριν από τη δοκιμή, ενώ τους απαγορεύτηκε να πίνουν κατά τη διάρκεια της δοκιμής.



Σε κάθε κατάσταση ενυδάτωσης, οι συμμετέχοντες δοκιμάστηκαν με και χωρίς ανεμιστήρα.



Η μελέτη, η οποία περιγράφηκε σε μια ερευνητική επιστολή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Emergency Medicine, είχε ως στόχο να διαπιστωθεί εάν η κατάσταση ενυδάτωσης αλλάζει την επίδραση της χρήσης ανεμιστήρων σε ζεστές και υγρές συνθήκες -ειδικά επειδή είναι γνωστό ότι οι ανεμιστήρες μπορούν μερικές φορές να επιδεινώσουν το θερμικό στρες.



Μετρήθηκε μια σειρά από θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένου του καρδιακού ρυθμού, της θερμοκρασίας του ορθού, του ρυθμού εφίδρωσης ολόκληρου του σώματος, της θερμικής δυσφορίας και του επιπέδου δίψας.

Πώς ο ανεμιστήρας επιδεινώνει τη θερμική καταπόνηση

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της αφυδάτωσης μπορεί να επιδεινώσει την καρδιακή καταπόνηση, η οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε καρδιακές προσβολές.



Επιπλέον, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση ανεμιστήρα αύξησε τις απώλειες ιδρώτα κατά περίπου 60%, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι η χρήση ανεμιστήρα θα μπορούσε να είναι επιβλαβής εάν είστε αφυδατωμένοι.



Ο επικεφαλής της μελέτης, Connor Graham PhD, δήλωσε: «Οι περισσότεροι νεκροί από ακραίες θερμοκρασίες δεν διαθέτουν κλιματισμό, αλλά συχνά διαθέτουν ηλεκτρικούς ανεμιστήρες».



Η χρήση ανεμιστήρα μπορεί να μειώσει τις αυξήσεις της θερμικής και καρδιαγγειακής καταπόνησης που σχετίζονται με τη θερμότητα σε θερμοκρασίες έως και περίπου 39 έως 40 °C.



«Σε θερμότερες συνθήκες, οι ανεμιστήρες θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένοι, καθώς μπορούν να επιδεινώσουν τη θερμική καταπόνηση».



Αυτό, εξήγησε ο Δρ. Graham, συμβαίνει επειδή η υψηλή θερμοκρασία του αέρα προκαλεί τη θέρμανση του σώματος πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να κρυώσει με τον ιδρώτα.

Ανεμιστήρας μόνο μέχρι τους 39°C

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σύνδεση μεταξύ ανεμιστήρων και θανάτου.



Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση ανεμιστήρων μπορεί να μειώσει τη θερμότητα και την καρδιακή καταπόνηση σε θερμοκρασίες έως και 39°C, αλλά μόλις ο υδράργυρος ξεπεράσει τους 40°C, είναι καλύτερο να τους απενεργοποιήσετε.

Οι ερευνητές έχουν επίσης συστήσει τη χρήση ανεμιστήρων μόνο όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 39°C για υγιείς ενήλικες κάτω των 40 ετών και 38°C για ενήλικες 65 ετών και άνω.



Προειδοποίησαν επίσης ότι οι ανεμιστήρες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμοκρασίες άνω των 37°C σε ηλικιωμένους που λαμβάνουν αντιχολινεργικά φάρμακα όπως η οξυβουτυνίνη για τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης.