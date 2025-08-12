Κοινό αναλγητικό έριξε σε κώμα 27χρονη: «Έπεσε» το δέρμα της - Συγκλονίζει η περιγραφή της

Μια μητέρα τριών παιδιών από τη Νεμπράσκα έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και αντιμετωπίζει ακόμα σοβαρά προβλήματα με την υγεία της, αφού έλαβε μη συνταγογραφούμενα δισκία ιβουπροφαίνης μετά τη γέννηση του γιου της με καισαρική τομή.

Η 27χρονη σήμερα Aleshia έπαιρνε ιβουπροφαίνη, την οποία περιέγραψε ως το «φάρμακο της επιλογής της», για χρόνια, προκειμένου να ανακουφιστεί από τους πόνους της περιόδου.

Ωστόσο, όπως γράφει η Daily Mail, τον Αύγουστο του 2020, μετά από τρεις εβδομάδες λήψης του παυσίπονου, άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό και αίσθημα καύσου όταν κατάπινε. Παρατήρησε επίσης εξάνθημα στο στήθος της και τα μάτια της άρχισαν να πρήζονται.



«Ήταν κόκκινα και μ' έκαιγαν, οπότε πήγα στα επείγοντα, όπου μου είπαν ότι είχα επιπεφυκίτιδα και με έστειλαν σπίτι», θυμάται. Αλλά την επόμενη ημέρα όλο το πρόσωπό της ήταν πρησμένο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.



«Την επόμενη ημέρα και τα δύο μου μάτια ήταν πρησμένα και κλειστά, οπότε επέστρεψα στα επείγοντα. Μου είπαν ότι είχα οστρακιά και να πάω σπίτι». Είπε επίσης ότι της συνέστησαν να συνεχίσει να παίρνει το παυσίπονο για να ανακουφίσει τον πόνο και να μειώσει το πρήξιμο.

Μέσα σε λίγες ώρες, τα συμπτώματά της επιδεινώθηκαν ραγδαία και εμφανίστηκαν φουσκάλες που έκαψαν το πρόσωπο, τα μάτια και το στήθος της, με αποτέλεσμα το δέρμα της να ξεφλουδίσει.



Έτρεξε ξανά στο νοσοκομείο, όπου τελικά διαγνώστηκε με σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS) και αργότερα με τοξική επιδερμική νεκρόλυση, για την οποία οι γιατροί υποψιάστηκαν ότι προκλήθηκε από την ιβουπροφαίνη.



Καθώς η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και ανέπτυξε σήψη και πολυοργανική ανεπάρκεια, οι γιατροί την έβαλαν σε κώμα, από το οποίο δεν ξύπνησε για τρεις εβδομάδες.

Η γυναίκα είχε χάσει περίπου το 95% του δέρματός της, με αποτέλεσμα να υποστεί πολυοργανική ανεπάρκεια. Η οικογένειά της ενημερώθηκε ότι είχε μόλις 10% πιθανότητες να επιβιώσει.



ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέντε χρόνια μετά, η Aleshia Rogers εξακολουθεί να αναρρώνει από τις μακροχρόνιες επιπλοκές που σχετίζονται με το SJS.

Θυμάται τη στιγμή που ξύπνησε από το κώμα και είπε: «Οι γιατροί μου είπαν ότι το δέρμα μου είχε νεκρωθεί και αποκολληθεί. Έπεσε σε κομμάτια. Αλλά δεν είχα καμία ιδέα για το τι μου είχε συμβεί», πρόσθεσε.



«Ξέχασα ακόμη και ότι είχα γεννήσει. Έχασα πολλές αναμνήσεις. Η οικογένειά μου, μου είπε ότι ήταν πραγματικά αβέβαιο αν θα τα καταφέρω. Μου έχουν πει τόσες πολλές φορές ότι είμαι ένα θαύμα, που προσπαθώ να ζω τη ζωή μου σαν να μην υπάρχει αύριο και να μη ζω με φόβο».



Τώρα, η νεαρή μητέρα είναι αποφασισμένη να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον κόσμο για αυτή την απειλητική για τη ζωή πάθηση και να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι όλα τα φάρμακα ενέχουν κίνδυνο.

