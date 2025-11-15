Πρώτη φορά στα χρονικά: Πέθανε από αλλεργία στο κόκκινο κρέας - Την προκάλεσε δάγκωμα τσιμπουριού

Το καλοκαίρι του 2024, ένας 47χρονος πατέρας, καθ' όλα υγιής, κατέρρευσε και πέθανε στο μπάνιο του σπιτιού του στο Νιου Τζέρσεϊ. Η αυτοψία δεν έδωσε απαντήσεις. Όλα έδειχναν φυσιολογικά και ο θάνατός του κρίθηκε ξαφνικός και ανεξήγητος.

Η χήρα του επικοινώνησε με μια φίλη της, παιδίατρο με το ερώτημα αν θα μπορούσε να διαβάσει την έκθεση της αυτοψίας.

Η παιδίατρος, Δρ. Έριν ΜακΦίλι, ενήργησε βάσει μιας διαίσθησης και επικοινώνησε με τον Δρ. Τόμας Πλατς-Μιλς, αλλεργιολόγο και ανοσολόγο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ο οποίος είχε ανακαλύψει σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα ότι τα τσιμπήματα από τσιμπούρια μπορούσαν να προκαλέσουν σε ανθρώπους αλλεργία στο κόκκινο κρέας, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN Health.

Δεν μοιάζει με αλλεργία

Η αλλεργία είναι ασυνήθιστη, επειδή η αντίδραση δεν εμφανίζεται αμέσως. Οι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται αδιαθεσία ώρες μετά την κατανάλωση βόειου, χοιρινού κρέατος ή αρνιού χωρίς να το γνωρίζουν. Συχνά, ξυπνούν στη μέση της νύχτας με συμπτώματα που μοιάζουν περισσότερο με σοβαρή τροφική δηλητηρίαση ή γαστρεντερίδα παρά με αλλεργία.

Επειδή πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να έχουν γίνει ευαίσθητοι στο κρέας μετά από τσιμπήματα κροτώνων, αλλά δεν το γνωρίζουν, ο Πλατς-Μιλς και άλλοι αναρωτήθηκαν αν υπήρχαν ανεξήγητοι θάνατοι που ήταν στην πραγματικότητα σοβαρές αντιδράσεις σε ένα σάκχαρο που βρίσκεται στα κύτταρα των θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του κόκκινου κρέατος, το οποίο ονομάζεται άλφα-γαλ.

Η περίπτωση του άνδρα, η οποία περιγράφηκε λεπτομερώς την Τετάρτη στο Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, αποδείχθηκε ακριβώς αυτό που φοβόταν ο Πλατς-Μιλς και πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος τεκμηριωμένος θάνατος που συνδέεται με αλλεργία στο κόκκινο κρέας.

«Είναι η πρώτη φορά που ακούω μια ιστορία που σκέφτηκα ότι μπορούμε να λύσουμε», ανέφερε ο Πλατς-Μιλς, ο οποίος είναι κατά ένα μέρος επιστήμονας και κατά ένα μέρος... Σέρλοκ Χολμς.

«Χρειαζόμαστε τον ορό» – το διαυγές μέρος του αίματος του ασθενούς – που ελήφθη κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του. Ρώτησε τη ΜακΦίλι: «Μπορούμε να τον πάρουμε;»

Θανατηφόρα τσιμπήματα

Η ιστορία του άνδρα ξεκίνησε με τσιμπήματα από ακάρεα, σύμφωνα με τη μελέτη περίπτωσης. Αλλά δεν ήταν ακάρεα, ήταν μικρά τσιμπούρια, περίπου στο μέγεθος και το χρώμα ενός κόκκου άμμου.

Ο άνδρας είχε δαγκωθεί από δεκάδες από αυτά τα μικροσκοπικά τσιμπούρια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού κατασκήνωσης με την οικογένειά του. «Και αυτό το τσιμπούρι, οι μητέρες, γεννούν 5.000 αυγά κάθε φορά, και οι προνύμφες θα σας δαγκώσουν», δήλωσε ο Πλατς-Μιλς στο CNN.

Σε πολλά μέρη των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, ο πληθυσμός των ελαφιών έχει φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα. Τα ελάφια είναι οι κύριοι ξενιστές του κρότωνα, και καθώς ο πληθυσμός των ελαφιών έχει αυξηθεί, ο πληθυσμός των κροτώνων έχει εκτοξευθεί.

«Αυτός ο συνδυασμός τόσων πολλών ελαφιών και τόσων πολλών θηλυκών και των δαγκωμάτων των προνυμφών σημαίνει ότι ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων είναι ευάλωτοι, και από αυτούς μια μειοψηφία εμφανίζει συμπτώματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα και στη συνέχεια διατρέχει κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών», λέει ο Πλατς-Μιλς.

Μπορεί να αφορά το 5% του πληθυσμού των ΗΠΑ

Η αλλεργία στην αλφα-γαλ είναι μια διάγνωση που πρέπει να δηλώνεται μόνο σε τρεις πολιτείες – το Αρκάνσας, το Τενεσί και τη Βιρτζίνια – οπότε ο πραγματικός αριθμός των περιπτώσεων στις ΗΠΑ δεν είναι γνωστός. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ εκτιμούν ότι έως και 450.000 Αμερικανοί μπορεί να έχουν την αλλεργία, αλλά ο Πλατς-Μιλς εκτιμά ότι έως και το 5% του πληθυσμού μπορεί να είναι ευαίσθητο στο κόκκινο κρέας λόγω τσιμπημάτων από τσιμπούρια και να μην το γνωρίζει.

Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σοβαρές και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποφεύγοντας την έκθεση στο σάκχαρο, το οποίο βρίσκεται στα τρόφιμα καθώς και σε ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Τα συμπτώματα κυμαίνονται σε σοβαρότητα από κνησμό ή εξάνθημα έως ναυτία και εμετό, δυσπεψία, καούρα, πτώση της αρτηριακής πίεσης, πρήξιμο των χειλιών ή του προσώπου, ζάλη ή λιποθυμία και έντονο πόνο στο στομάχι. Οι γιατροί διαγιγνώσκουν την πάθηση λαμβάνοντας ένα λεπτομερές ιστορικό και πραγματοποιώντας ελεγχόμενες δοκιμές για αντίδραση στο σάκχαρο.

Λίγο μετά την εκδρομή με κατασκήνωση, σύμφωνα με την περιπτωσιολογική μελέτη, η οικογένεια του άνδρα έφαγε ένα βραδινό γεύμα με μπριζόλα. Ο άνδρας ξύπνησε στις 2 π.μ. με έντονο πόνο στο στομάχι, διάρροια και έμετο. Ήταν σε άσχημη κατάσταση, αλλά μετά από δύο ώρες, τα συμπτώματά του υποχώρησαν.

Το επόμενο πρωί, είπε σε έναν από τους γιους του: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω». Η σύζυγός του είπε ότι σκέφτηκαν να πάνε στο γιατρό, αλλά καθώς τα συμπτώματα είχαν υποχωρήσει, δεν ήξεραν τι θα έλεγαν.

Δεν είναι σαφές αν η επίσκεψη στο γιατρό θα είχε βοηθήσει. Πολύ συχνά, οι γιατροί δεν αναγνωρίζουν την αλλεργία στην άλφα-γαλ. Μια έρευνα του CDC το 2023 διαπίστωσε ότι το 42% δεν ήξερε τι ήταν και το 35% είπε ότι δεν είχε την αυτοπεποίθηση να τη διαγνώσει ή να τη διαχειριστεί.

Μια μη αναγνωρισμένη αλλεργία

Δύο εβδομάδες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο άνδρας και η σύζυγός του πήγαν σε ένα μπάρμπεκιου, όπου έφαγε ένα χάμπουργκερ γύρω στις 3 μ.μ. Ήπιε μια μπύρα, γύρισε σπίτι και κούρεψε το γκαζόν. Αλλά στις 7:20 μ.μ., ξαναέκανε εμετό. Ο γιος του τηλεφώνησε στη μητέρα του και της είπε: «Ο μπαμπάς αρρώστησε πάλι».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος βρήκε τον πατέρα του αναίσθητο στο πάτωμα του μπάνιου. Δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο Πλατς-Μιλς λέει ότι όταν επέστρεψε στο εργαστήριό του, αφού είχε περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες για να πάρει τα μεταθανάτια δείγματα αίματος του άνδρα, καταράστηκε τον εαυτό του που δεν είχε πάει στο Νιου Τζέρσεϊ για να τα συλλέξει ο ίδιος.

Η εταιρεία μεταφορών έχασε για λίγο τα ίχνη τους, είπε. Φαντάστηκε ότι έμειναν για ώρες στο πίσω μέρος ενός ζεστού φορτηγού, με τις πολύτιμες πληροφορίες που περιείχαν να καταστρέφονται από τη ζέστη.

Τα δείγματα έφτασαν τελικά στο εργαστήριό του τον Απρίλιο και ο Πλατς-Μιλς τα εξέτασε για τα επίπεδα των αντισωμάτων της ανοσοσφαιρίνης Ε, πρωτεϊνών σε σχήμα Υ που προσκολλώνται σε αλλεργιογόνα όπως η αμβροσία και η γύρη. Ο άνδρας είχε αντισώματα τόσο για τα σάκχαρα άλφα-γαλ όσο και για το κόκκινο κρέας.

Ο ρόλος της τρυπτάσης

Στη συνέχεια, ο Πλατς-Μιλς έστειλε μέρος του αίματος στο εργαστήριο της Κλινικής Μάγιο, όπου το εξέτασαν για ένα ένζυμο που ονομάζεται τρυπτάση και παράγεται από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζονται μαστοκύτταρα. Η τρυπτάση διασπά τις πρωτεΐνες και αποτελεί δείκτη αλλεργικών αντιδράσεων.

Τα επίπεδα τρυπτάσης του άνδρα ήταν πάνω από 2.000 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο, από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε περιπτώσεις θανατηφόρων αλλεργικών αντιδράσεων που αποκαλούνται αναφυλαξία.

Ο άνδρας είχε πεθάνει από την κατανάλωση κόκκινου κρέατος – η πρώτη γνωστή περίπτωση θανάτου από τροφική αλλεργία που συνδέεται με το σύνδρομο άλφα-γαλ.

Άλλοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από αντιδράσεις στα σάκχαρα άλφα-γαλ, αλλά αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν σάκχαρα που συνδέονται με ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο που ονομάζεται cetuximab, το οποίο ήταν και το φάρμακο που οδήγησε στην ανακάλυψη του συνδρόμου.

«Τους δώσαμε την ευκαιρία να κλείσουν το θέμα», είπε ο Πλατς-Μιλς για την οικογένεια του θύματος.