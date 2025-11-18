Κετογονική δίαιτα: Γιατί οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο από τους άνδρες

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας του Τέξας στο Σαν Αντόνιο υποδεικνύει ότι η κετογονική δίαιτα, δημοφιλής για τη χαμηλή περιεκτικότητά της σε υδατάνθρακες και υψηλή σε λιπαρά, δεν επηρεάζει το ίδιο τα δύο φύλα. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports, έδειξε ότι τα αρσενικά ποντίκια που ακολουθούσαν τη δίαιτα εμφάνιζαν αύξηση κυττάρων με δείκτες γήρανσης σε διάφορα όργανα, ενώ τα θηλυκά παρέμεναν προστατευμένα, πιθανώς λόγω της δράσης των οιστρογόνων.

Η παρουσία κυττάρων γήρανσης συνδέεται με μείωση της συνολικής σωματικής λειτουργίας και μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την υγεία. Παράλληλα, η κετογονική δίαιτα παραμένει χρήσιμη σε ορισμένους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 για τον έλεγχο του σακχάρου και σε όσους αντιμετωπίζουν επιληπτικές κρίσεις.

Δες γιατί οι γυναίκες φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο και τι σημαίνει αυτό για τη δική σου διατροφή.