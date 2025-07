Ανατροπή: Το αυγό θωρακίζει τα μωρά από αλλεργίες και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διατροφή τους

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice έρχεται να ανατρέψει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τις παιδικές αλλεργίες . Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η εισαγωγή των αυγών και του φιστικοβούτυρου στη διατροφή των βρεφών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών σε αυτά τα τρόφιμα, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η κατανάλωση αυτών των τροφών γύρω στον έκτο μήνα της ζωής φαίνεται να «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να μην τις αναγνωρίζει ως επικίνδυνες, όπως συμβαίνει συχνά σε παιδιά με τροφικές αλλεργίες.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Μέχρι πρόσφατα, οι ειδικοί συμβούλευαν τους γονείς να αποφεύγουν την εισαγωγή αλλεργιογόνων τροφών όπως τα αυγά και τα φιστίκια μέχρι το παιδί να γίνει τουλάχιστον ενός έτους. Ο λόγος ήταν ο φόβος πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων. Όμως, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, αυτή η καθυστέρηση ίσως τελικά αυξάνει τον κίνδυνο αλλεργιών αντί να τον μειώνει.

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, η μελέτη βασίστηκε σε σύγκριση δύο ομάδων παιδιών, με τους γονείς της πρώτης ομάδας να μην λαμβάνουν κάποια ειδική καθοδήγηση για τη διατροφή των βρεφών. Στην άλλη ομάδα, οι γονείς ενημερώθηκαν και εισήγαγαν το αυγό και το φιστικοβούτυρο στη διατροφή των παιδιών γύρω στον έκτο μήνα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα ποσοστά αλλεργίας στο αυγό μειώθηκαν από το 12% στο 3%, ενώ για το φιστικοβούτυρο η μείωση ήταν από το 6% στο 1%. Η διαφορά ήταν εμφανής ήδη μέχρι την ηλικία των 12 μηνών. Παρόλο που το αγελαδινό γάλα ήταν επίσης μέρος της μελέτης, η επίδρασή του φάνηκε μικρότερη σε σχέση με τα αυγά και τα φιστίκια.

Η σημασία των οδηγιών και της εφαρμογής τους

Αυτή η στρατηγική δεν είναι καινούργια, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητά της και σε επίπεδο πληθυσμού. Το καινοτόμο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι για πρώτη φορά οι οδηγίες δοκιμάστηκαν συστηματικά σε εκατοντάδες οικογένειες, επιβεβαιώνοντας τα οφέλη.

Οι γονείς της δεύτερης ομάδας είχαν στη διάθεσή τους έντυπο υλικό με τις οδηγίες και υποστηρίχθηκαν ενεργά ώστε να εφαρμόσουν τη νέα διατροφική προσέγγιση. Οι επιστήμονες θεωρούν κρίσιμο να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας, ώστε να ενθαρρύνουν με τη σειρά τους τους γονείς να εντάξουν αυτές τις τροφές στην κατάλληλη ηλικία. Αν αυτό γίνει συστηματικά, είναι πιθανό να μειωθεί σημαντικά ο συνολικός αριθμός παιδιών με τροφικές αλλεργίες.

Ακόμα και στις «δύσκολες» οικογένειες το αποτέλεσμα ήταν θετικό

Παρότι η μελέτη περιορίστηκε στην καταγραφή αλλεργιών μέχρι την ηλικία των 12 μηνών και δεν εξάλειψε εντελώς τους κινδύνους, δείχνει ξεκάθαρα ότι η πρώιμη επαφή με συγκεκριμένες τροφές βοηθά το ανοσοποιητικό να τις αποδεχτεί. Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι οι αλλεργίες αποτελούν πολύπλοκο φαινόμενο με γενετική βάση, όμως ακόμα και σε παιδιά με οικογενειακό ιστορικό αλλεργιών, η μέθοδος αυτή είχε θετικά αποτελέσματα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι, παρά την πρόοδο, υπάρχει ακόμα φόβος στους γονείς, ιδίως σε οικογένειες με ιστορικό αλλεργιών. Η ενημέρωση και η σωστή καθοδήγηση μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση των τροφικών αλλεργιών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν αυξητική τάση παγκοσμίως.