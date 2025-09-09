Σπρέι για αλλεργίες μειώνει στο ένα τρίτο τον κίνδυνο μόλυνσης από κορονοϊό

Ένα κοινό σπρέι για την αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία και απέναντι στις ιογενείς λοιμώξεις και ειδικότερα στην Covid 19. Πρόσφατη κλινική δοκιμή στη Γερμανία έδειξε ότι όσοι χρησιμοποίησαν ρινικό σπρέι με αζελαστίνη τρεις φορές την ημέρα είχαν τρεις φορές μικρότερη πιθανότητα να μολυνθούν από τον κορονοϊό σε σχέση με όσους έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Το ίδιο φαρμακευτικό σκεύασμα φάνηκε να μειώνει και τις λοιμώξεις από ρινοϊούς, που ευθύνονται για μεγάλο ποσοστό κρυολογημάτων.

Η αντιική δράση της αζελαστίνης

Η μελέτη διήρκεσε περίπου δύο μήνες και συμμετείχαν 450 υγιείς ενήλικες, όλοι με αρνητικό τεστ στην αρχή. Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία χρησιμοποίησε σπρέι με αζελαστίνη και η άλλη placebo. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων, η ομάδα που πήρε το ενεργό σκεύασμα εμφάνισε σαφώς λιγότερες μολύνσεις, στοιχείο που δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον «ασπίδα» προστασίας σε περιόδους αυξημένου κινδύνου, όπως ταξίδια, μεγάλες συγκεντρώσεις ή την εποχή των ιώσεων.

Η επιλογή της αζελαστίνης δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για αντιισταμινικό που δρα τοπικά στη μύτη, μειώνοντας τη φλεγμονή, αλλά εργαστηριακά δεδομένα είχαν δείξει και άμεση αντιική δράση απέναντι σε πολλούς αναπνευστικούς ιούς, από τον SARS-CoV-2 έως τον ιό της γρίπης και τον RSV. Υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζει υποδοχείς που χρησιμοποιούν οι ιοί για να εισέλθουν στα κύτταρα, ενώ μπορεί να περιορίζει και τον πολλαπλασιασμό τους.

Στην κλινική δοκιμή, οι συμμετέχοντες έκαναν τρεις ψεκασμούς την ημέρα και σε περίπτωση έκθεσης ή πρώτων συμπτωμάτων αύξαναν σε πέντε για τρεις ημέρες.

Λιγότερες λοιμώξεις και μικρότερη μεταδοτικότητα

Όλοι υποβάλλονταν σε τακτικούς ελέγχους με rapid test και, εφόσον χρειαζόταν, σε μοριακό τεστ (PCR). Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: μόλις το 2,2% όσων πήραν αζελαστίνη μολύνθηκαν από κορονοϊό έναντι 6,7% στην ομάδα placebo. Επιπλέον, όσοι τελικά νόσησαν με το σπρέι καθυστέρησαν περισσότερο να εμφανίσουν λοίμωξη και είχαν μικρότερη διάρκεια θετικών τεστ, γεγονός που πιθανόν σημαίνει και μικρότερη μεταδοτικότητα.

Η προστασία δεν περιορίστηκε στον κορονοϊό. Οι λοιμώξεις από ρινοϊούς, που προκαλούν τα περισσότερα κοινά κρυολογήματα, ήταν επίσης λιγότερες στην ομάδα της αζελαστίνης. Συνολικά, οι εργαστηριακά επιβεβαιωμένες λοιμώξεις όλων των ειδών ήταν σχεδόν οι μισές σε σχέση με το placebo. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη αντιική δράση, αν και οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Όπως σε κάθε φαρμακευτική αγωγή, παρατηρήθηκαν και παρενέργειες, οι περισσότερες όμως ήταν ήπιες και γνωστές: πικρή γεύση, ρινορραγίες και ήπια κόπωση. Ελάχιστοι σταμάτησαν τη θεραπεία λόγω ενοχλήσεων, ενώ δεν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Internal Medicine έγινε σε νεότερους και σχετικά υγιείς ενήλικες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθούν δοκιμές και σε μεγαλύτερες ηλικίες ή σε άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, ένα ευρέως διαθέσιμο και οικονομικό ρινικό σπρέι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό μέσο προστασίας, δίπλα στον εμβολιασμό και τα άλλα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού.