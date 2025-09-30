Νόσος Χάντινγκτον: Νέα γονιδιακή θεραπεία φέρνει ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς

Μια σπάνια νευροεκφυλιστική ασθένεια, η νόσος του Χάντινγκτον, φαίνεται πως για πρώτη φορά μπαίνει σε μια νέα εποχή, χάρη σε ένα πειραματικό γονιδιακό φάρμακο που έδειξε να καθυστερεί την εξέλιξή της. Μέχρι σήμερα η ασθένεια αυτή θεωρούνταν αξεπέραστο εμπόδιο για την επιστήμη, καθώς δεν υπήρχε καμία θεραπεία που να σταματά ή να επιβραδύνει την πορεία της. Πρόκειται για μια πάθηση που επηρεάζει την κίνηση, τη σκέψη και τη διάθεση, με τους ασθενείς να βλέπουν σταδιακά την καθημερινότητά τους να γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Η θαυματουργή θεραπευτική προσέγγιση AMT-130

Όπως διαβάζουμε στο independent.co.uk, η νέα προσέγγιση ονομάζεται AMT-130 και βασίζεται στη γονιδιακή θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται με χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Στα πρώτα στάδια κλινικών δοκιμών, που διήρκεσαν τρία χρόνια και συμμετείχαν 29 άτομα, όσοι έλαβαν τη μεγαλύτερη δόση εμφάνισαν εντυπωσιακή μείωση στην εξέλιξη της νόσου – έως και 75% σε σύγκριση με την αναμενόμενη πορεία. Το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ότι μία και μόνο δόση θεωρείται πως μπορεί να διαρκέσει για όλη τη ζωή του ασθενούς.

Οι υπεύθυνοι της μελέτης στο University College London χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα «κοσμοϊστορικό», υπογραμμίζοντας ότι ίσως για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση μιας θεραπείας που πραγματικά επιβραδύνει τη νόσο. Ο επικεφαλής ερευνητής ανέφερε πως οι ασθενείς παραμένουν σταθεροί σε σημείο που δεν συνηθίζεται στην κλινική εικόνα της Χάντινγκτον, ενώ τόνισε ότι230/ ένας από τους συμμετέχοντες κατάφερε ακόμη και να επιστρέψει στην εργασία του, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.

Η γενναιότητα των ασθενών

Το σπουδαίο αυτό βήμα δεν αφορά μόνο τους αριθμούς και τα γραφήματα. Πίσω από κάθε αποτέλεσμα κρύβεται η τόλμη όσων αποφάσισαν να υποβληθούν σε απαιτητική χειρουργική επέμβαση για χάρη της επιστήμης. Η συμβολή τους δίνει ελπίδα όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και στις οικογένειες και τις επόμενες γενιές που μπορεί να κινδυνεύουν από την ίδια γενετική πάθηση.

Η καθηγήτρια Σάρα Ταμπρίζι, επιστημονική υπεύθυνη της δοκιμής, τόνισε πως τα δεδομένα αποτελούν την πιο πειστική ένδειξη μέχρι σήμερα ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί πραγματική τροποποίηση της πορείας της νόσου. Αυτό σημαίνει πως οι ασθενείς μπορούν να διατηρήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη λειτουργικότητά τους, να παραμείνουν ενεργοί στην εργασία και να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο με τους δικούς τους ανθρώπους.

Η νόσος του Χάντινγκτον προκαλείται από μια γενετική μετάλλαξη που οδηγεί σε σταδιακή καταστροφή νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο. Τα συμπτώματά της εμφανίζονται συνήθως στη μέση ηλικία και η πορεία της είναι αδυσώπητα επιβαρυντική, με συνέπεια την πλήρη απώλεια ανεξαρτησίας. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται μια θεραπεία που αλλάζει την εξίσωση φέρνει τεράστια ελπίδα.

Προϋπόθεση οι επενδύσεις

Αν το AMT-130 πάρει έγκριση, θα αποτελέσει την πρώτη θεραπεία που όχι απλώς ανακουφίζει τα συμπτώματα, αλλά παρεμβαίνει στην ίδια τη βιολογική πορεία της νόσου. Η πρόκληση που ακολουθεί είναι η διάθεσή της σε όλους τους ασθενείς που τη χρειάζονται, κάτι που απαιτεί συντονισμό και επενδύσεις στα συστήματα υγείας.

Η προοπτική αυτή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις συνολικά, δίνοντας το παράδειγμα ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες ασθένειες δεν είναι αδύνατο να αναχαιτιστούν. Σήμερα, χιλιάδες οικογένειες σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν με αγωνία κάθε νέα εξέλιξη. Και αυτή τη φορά, η ελπίδα δεν είναι πια μια μακρινή υπόσχεση, αλλά μια πραγματικότητα.