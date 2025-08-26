Νέο επαναστατικό φάρμακο για την COVID-19, πολύ πιο αποτελεσματικό από τα εμβόλια αναμένει έγκριση

Μια αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση έγκρισης ενός νέου θεραπευτικού σκευάσματος κατά της COVID-19 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Πρόκειται για το VYD2311, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που μπορεί να υποκαταστήσει τα εμβόλια. Η έγκρισή του εξαρτάται από μία ακόμη κλινική δοκιμή, κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία ότι σύντομα μπορεί να είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Η καινοτομία του έγκειται στο ότι στοχεύει στη θεραπεία της λοίμωξης.

Πώς λειτουργούν τα μονοκλωνικά αντισώματα

Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι πρωτεΐνες που παράγονται στο εργαστήριο και μιμούνται τα φυσικά αντισώματα του οργανισμού. Φάρμακα όπως το adalimumab για τη νόσο Crohn ή το donanemab για το Αλτσχάιμερ έχουν προσφέρει λύσεις εκεί που άλλα φάρμακα είχαν αποτύχει. Ωστόσο, η αξιοποίηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων για λοιμώξεις όπως η COVID-19 απαιτεί τη λεπτομερή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο ιός μολύνει τα κύτταρα, κάτι που σημαίνει αυξημένο κόστος και περισσότερο χρόνο μέχρι την έγκριση.

Οπως αναφέρεται στο IFL Science η κατασκευάστρια εταιρεία, Invivyd, υποστηρίζει ότι το VYD2311 μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική εναλλακτική των εμβολίων, ειδικά για όσους ανησυχούν ή δεν ανταποκρίνονται καλά σε αυτά. Η νέα θεραπεία θα μπορούσε να ξεπεράσει τα εμβόλια, προσφέροντας μια νέα στρατηγική πρόληψης. Αν και τα εμβόλια βασισμένα στην τεχνολογία mRNA έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές, η ύπαρξη μιας επιπλέον επιλογής θα μπορούσε να καλύψει όσους δυσπιστούν.

Μια διαφορετική προσέγγιση πρόληψης της COVID-19

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, το VYD2311 χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση και λειτουργεί προληπτικά πριν την έκθεση στον ιό. Τα πειράματα ήταν επιτυχή απέναντι στον SARS-CoV-2 και είχαν καλή ανεκτικότητα ακόμα και σε υψηλές δόσεις. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το εν λόγω φάρμακο θα παρέχει μακροχρόνια προστασία έναντι της συμπτωματικής COVID-19.

Το νέο φάρμακο βασίζεται εν μέρει σε προηγούμενο φάρμακο της Invivyd, το pemivibart, που κυκλοφόρησε με το όνομα Pemgarda και εγκρίθηκε για έκτακτη χρήση σε άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή. Αν και το Pemgarda δεν αντικαθιστά τα εμβόλια για τον γενικό πληθυσμό, αποτέλεσε σημαντικό βήμα για όσους δεν είχαν επαρκή ανοσολογική απόκριση. Το VYD2311 χρησιμοποιεί το ίδιο ουσιαστικά αντίσωμα με πρόσθετες βελτιώσεις.

Η πιθανή διάθεση του VYD2311 ανοίγει τον δρόμο για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην πρόληψη της COVID-19. Αν εγκριθεί, θα μπορούσε να χορηγείται όχι μόνο σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή υψηλό κίνδυνο, αλλά και σε όσους θέλουν μια εναλλακτική μορφή προστασίας. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η μάχη ενάντια στις λοιμώξεις δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα εμβόλια, αλλά εξελίσσεται σε ένα μωσαϊκό θεραπειών.