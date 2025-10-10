SOS για μαύρη σοκολάτα: Ανακαλείται λόγω αλλεργιογόνων ουσιών – Προειδοποίηση και για την Ελλάδα

Πανευρωπαϊκό σήμα κινδύνου εξέπεμψαν οι γαλλικές αρχές για τη μαύρη σοκολάτα Dessert Noir Corsé 200g της Carrefour Original καθώς διαπιστώθηκε σφάλμα στη συσκευασία του προϊόντος με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε προληπτική ανάκληση της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των γαλλικών Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων, η ανάκληση κρίθηκε αναγκαία διότι ενδέχεται η μαύρη σοκολάτα να έχει τοποθετηθεί σε περιτύλιγμα διαφορετικού προϊόντος – συγκεκριμένα της σοκολάτας dessert praliné. Αυτό σημαίνει ότι στο περιεχόμενο ενδέχεται να υπάρχουν μη αναγραφόμενα αλλεργιογόνα, όπως γάλα και φουντούκια, τα οποία δεν αναφέρονται στη συσκευασία.

Το λάθος αυτό ενέχει σοβαρό κίνδυνο για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες στο γάλα και τους ξηρούς καρπούς. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν, εφόσον έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στις παραπάνω ουσίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή για τον εντοπισμό των παρτίδων που ενδέχεται να φέρουν λανθασμένη σήμανση.

Τα στοιχεία του προϊόντος