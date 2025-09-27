Πράσινες ή κόκκινες πιπεριές; Ποια έχει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά

Οι πιπεριές (Capsicum annuum) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα λαχανικά στον κόσμο, εμφανίζονται σε ποικιλία χρωμάτων , πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης. Αλλά πέρα από την αισθητική και τη γεύση, κάθε στάδιο φαίνεται να έχει διακριτές διατροφικές και βιοχημικές ιδιότητες.

Διατροφική διαφορά ανάμεσα στα στάδια ωρίμανσης

Βιταμίνη C και καροτενοειδή

Οι κόκκινες πιπεριές, ώριμες στο τέλος της ωρίμανσης, παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση σε βιταμίνη C και καροτενοειδή (β-καροτένιο, λυκοπένιο, κ.ά.) σε σύγκριση με τις πράσινες.

Για παράδειγμα, άρθρο του WebMD αναφέρει ότι οι κόκκινες πιπεριές έχουν περίπου διπλάσια επίπεδα βιταμίνης C και σχεδόν 11 φορές περισσότερο β-καροτένιο από τις πράσινες.

Φαινολικές ενώσεις και αντιοξειδωτική δράση

Παρόλο που οι κόκκινες πιπεριές υπερτερούν στα καροτενοειδή, οι πράσινες φαίνεται να έχουν συχνά υψηλότερες συγκεντρώσεις ορισμένων φαινολικών ενώσεων, με ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα (π.χ. μέσω δοκιμών όπως DPPH ή ABTS).

Σε μελέτη που συνέκρινε πράσινες και κόκκινες πιπεριές, οι φαινολικές ουσίες όπως η χλωρογενική οξύ, η καφεϊκή οξύ, η ρουτίνη, μεταξύ άλλων, διέφεραν σημαντικά ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης.

Φολικό οξύ (Folate)

Μια έρευνα έδειξε ότι οι κόκκινες γλυκές πιπεριές είναι καλύτερη πηγή φολικού οξέος σε σχέση με τις πράσινες.

Γευστικά και οργανικά χαρακτηριστικά

Οι πράσινες πιπεριές, που μαζεύονται σε προγενέστερο στάδιο, έχουν πιο «χλόμια» ή πικρή γεύση, λιγότερα σάκχαρα. Οι κόκκινες είναι πιο γλυκές, λόγω της συσσώρευσης σακχάρων όσο ωριμάζουν.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον καταναλωτή

Η απάντηση στο «ποιες πιπεριές είναι καλύτερες» εξαρτάται από τον στόχο:

Για μέγιστη θρεπτική πρόσληψη (βιταμίνη C, προβιταμίνη Α, αντιοξειδωτικά), οι κόκκινες πιπεριές είναι η καλύτερη επιλογή.

Αν στόχος είναι η έντονη αντιοξειδωτική δράση ακόμα και σε πρώιμα στάδια, ή συγκεκριμένες φαινολικές ενώσεις, τότε οι πράσινες δεν πρέπει να παραβλέπονται.

Από γευστική άποψη, το γλυκό και ώριμο προφίλ των κόκκινων πιπεριών θεωρείται πιο ευχάριστο για πολλούς αλλά μπορεί να συμβαίνει σχετική προτίμηση ανάλογα με τη συνταγή και την κουζίνα.

Παραδείγματα ερευνητικών ευρημάτων

Μία μελέτη («Phenolics and Antioxidant Activity of Green and Red Sweet Peppers») διαπίστωσε ότι πράσινες πιπεριές είχαν υψηλότερη συνολική φαινολική περιεκτικότητα, αλλά οι κόκκινες ξεχώριζαν σε ορισμένες ατομικές φαινολικές ουσίες όπως η χλωρογενική και η ρουτίνη.

Μία άλλη έρευνα («Lipidomics-Based Comparison…») καταδεικνύει ότι οι κόκκινες πιπεριές έχουν σημαντικά λιπιδικά στοιχεία όπως το β-κρυπτοξανθίνη, που λείπουν σε τόση ποσότητα στις πράσινες.

Συμπέρασμα

Οι κόκκινες πιπεριές υπερτερούν σε πολλές θρεπτικές παραμέτρους όταν συγκριθούν με τις πράσινες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιταμίνη C, τα καροτενοειδή και το φολικό οξύ. Παρ’ όλα αυτά, οι πράσινες πιπεριές προσφέρουν αξιόλογα οφέλη μέσω των φαινολικών τους στοιχείων και της αντιοξειδωτικής δράσης.



Έτσι, η «καλύτερη» επιλογή δεν είναι απόλυτη· εξαρτάται από το τι ακριβώς επιδιώκει ο καθένας: γεύση, θρέψη, αντιοξειδωτικά ή συνδυασμό αυτών.