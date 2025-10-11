Καφές με 110 ευρώ το κιλό και τσάι με 156; Κι όμως! Προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, με κάμποσα μηδενικά στα… ψιλά γράμματα που φιγουράρουν στο ράφι. Έχουμε και λέμε…Η εβδομάδα τελειώνει κι η λίστα για το σούπερ μάρκετ των επόμενων ημερών ετοιμάζεται. Οι καταναλωτές πάνε για ψώνια, περπατούν στους διαδρόμους κι επιλέγουν το προϊόν που χρειάζονται και προτιμούν. Τις πιο πολλές φορές όμως παρασύρονται από κάποιες προσφορές ή εμφανείς τιμές κι αγνοούν την πραγματικότητα της ακρίβειας που κρύβεται στα ψιλά γράμματα, που αναγράφονται λίγο πιο χαμηλά. Αυτά δηλαδή που συνήθως δεν παρατηρεί κανείς. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε μια χούφτα προϊόντα που μπαίνουν σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Καφές, τσάι, κακάο, κιμάς, κοτόπουλο, οδοντόκρεμα. Ακολουθούν οι τιμές που καταγράψαμε.

Στιγμιαίος καφές

Αποτελεί την καθημερινή προσιτή απόλαυση. Περίπου γιατί αν κοιτάξεις την τιμή του κιλού, μάλλον θα είναι πικρός ο στιγμιαίος καφές.

87 ευρώ το κιλό, δηλαδή 8.70 τα 100 γραμμάρια αν έχεις διάθεση να πιεις τον καφέ με κάποια γεύση, όπως φουντούκι, βανίλια, καραμέλα κ.ο.κ

77,19 ευρώ το κιλό ο στιγμιαίος Espresso

63,20 o απλός στιγμιαίος decaf

35,61 το κιλό, ο στιγμιαίος ιδιωτικής ετικέτας

Μαύρο τσάι

Στην περίπτωση αυτή θα σου λέγαμε να το ξανασκεφτείς, γιατί μπορεί τα 5,50 ευρώ για δυόμιση δεκάδες φακελάκια μπορεί να ακούγονται προσιτά, όταν όμως παρατηρήσεις πως το κιλό πωλείται προς 111,60, τότε η διάθεση σίγουρα αλλάζει.

110,18 ευρώ το κιλό για άλλη μάρκα

99,12 το κιλό που «κρύβονται» πίσω από τα 3,37 ευρώ για 20 φακελάκια

70 ευρώ πάντα το ένα κιλό για μια από τις πιο γνωστές επιλογές και

16 ευρώ το κιλό για σακουλάκι με μαύρο τσάι ιδιωτικής ετικέτας

Στις πιο εξωφρενικές επιλογές ωστόσο, για ένα προϊόν που όσο κι αν το «πασπαλίσεις» με γεύσεις παραμένει τσάι, καταγράψαμε την εξωφρενική τιμή των…588 ευρώ το κιλό! Στην προκειμένη περίπτωση εξωφρενικά ακούγονται και τα 58,80 ευρώ για μόλις 100 γρ.

UNSPLASH

Κακάο σε σκόνη

Στο ράφι του σούπερ μάρκετ βρήκαμε το απλό, ταπεινό κακάο:

στα 21,60 ευρώ το κιλό.

Την ίδια ώρα σε γνωστή πλατφόρμα παραγγελιών, η τιμή άγγιξε τα 24,32 ευρώ το κιλό, συνεπώς τα 3,04 ευρώ για κάθε τεμάχιο δεν φαντάζουν και τόσο προσιτά πια.

Αν πάλι κάνεις την απόλυτη υπέρβαση και επιλέξεις κάποια περίεργη γεύση, δεν αποκλείεται να κληθείς να πληρώσεις 156,75 ευρώ το κιλό ή 18,81 τα 120γρ.

Κοτόπουλο

Από το κακάο, στο κοτόπουλο. Σε περίπτωση που θέλεις μπούτι φιλέτο τότε θα χρειαστεί να διαθέσεις

18,38 ευρώ το κιλό ή ακόμα και 19,31 ευρώ το κιλό!

Στο ράφι των σούπερ μάρκετ όμως βρήκαμε και φιλέτο μπούτι νωπό ελληνικό με 10,50 ευρώ το κιλό

αλλά και κοτόπουλο ολόκληρο νωπό προς 5,04

Πάντως και σε αυτήν την περίπτωση, την κατάσταση σώζει το ολόκληρο νωπό ελληνικό κοτόπουλο ιδιωτικής ετικέτας, που πωλείται προς 2,99 ευρώ το κιλό.

UNSPLASH

Κιμάς

Και στην περίπτωση του κιμά πάντως, οι τιμές έχουν απογειωθεί. Στο πρώτο σούπερ μάρκετ καταγράψαμε τα εξής:

Κιμάς νεαρού μόσχου, άπαχος Ολλανδίας πωλείται προς 8,60 ευρώ…τα 500 γρ., έτσι το κιλό φτάνει τα 17,20 ευρώ

Ο τρυφερός κιμάς από μοσχάρι γάλακτος, εκτροφής Ολλανδίας, πετάει στα 21,99 ευρώ το κιλό

Ο κιμάς σπάλας νεαρού μόσχου Ολλανδίας πωλείται προς 7,85 τα 500γρ., δηλαδή 15,70 ευρώ τα 1000γρ.

Ενώ σε έτερο υποκατάστημα αλυσίδας εντοπίσαμε τον ανάμεικτο νωπό κιμά προς 14,68 ευρώ το κιλό

Στην περίπτωση του μόσχου πάντως υπάρχουν και επιλογές για τους…λίγους! Το φιλέτο στο πρώτο υποκατάστημα σούπερ μάρκετ, πωλείται προς 33 ευρώ το κιλό, ιδιαίτερα αποτρεπτική τιμή για το μέσο πορτοφόλι, ενώ για τα πιο ακριβά γούστα που διαβάζουν στη βιτρίνα πως μια μπριζόλα Rib Eye Αργεντινής, 240γρ., κοστίζει 13,95 ευρώ, θα πρέπει να επισημάνουμε πως με απλά μαθηματικά, το κιλό αγγίζει τα 58,13!

UNSPLASH

Η οδοντόκρεμα και το σαφράν κατακτούν την πρώτη θέση στο βάθρο της ακρίβειας!

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται υπάρχει οδοντόκρεμα που αγγίζει σχεδόν τα 3.000 ευρώ το κιλό. Συγκεκριμένα, έχουμε και λέμε για τις πιο «προσγειωμένες», ωστόσο τσιμπημένες επιλογές…

66,40 ευρώ το λίτρο,

50,30 αλλά και

44,93 ευρώ το λίτρο ή

44,67 μόνο που αυτό που βλέπει ο καταναλωτής είναι τα 3,35 ευρώ το τεμάχιο και πάει στο ταμείο και πληρώνει.

Μέχρι εδώ καλά. Τι γίνεται όμως όταν αναζητάς οδοντόκρεμα για λεύκανση συγκεκριμένης μάρκας που πωλείται προς 162 ευρώ το σωληνάριο των 59 γρ.; Στην περίπτωση αυτή, τα ψιλά γράμματα με την τιμή του κιλού ζαλίζουν, αφού η τιμή εκτοξεύεται περίπου στα 2.750 ευρώ το κιλό!

Υπάρχουν όμως κι άλλες εξίσου πανάκριβες επιλογές που το αντιλαμβάνεσαι όταν κοιτάξεις την… αχνή τιμή.

1.677,85 ευρώ το κιλό

1.262,77 ευρώ το κιλό και πάει λέγοντας!

Πάντως ένα είναι το προϊόν που μας άφησε άφωνους. Υπέροχο μεν και πολύ σημαντικό για τη διατροφή, αν ξέρεις να το εντάξεις στην κουζίνα σου, πανάκριβο δε και με πολλά μηδενικά στο κιλό. Ίσως γι αυτό σε κάποια σούπερ μάρκετ δεν αναφέρουν καν την τιμή του κιλού, αλλά περιορίζονται στην τιμή του μισού γραμμαρίου. Ο λόγος για το σαφράν, σαφράνι, ζαφορά ή κρόκο. Όπως και να το πει κανείς η πραγματικότητα είναι μια και δεν αλλάζει. Η υπερτροφή με τα πολλαπλά οφέλη, που προέρχεται από το άνθος του Crocus sativus, είναι ένα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά που υπάρχουν στον κόσμο.

Έτσι:

3,48 ευρώ τα 0,5γρ. βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι, μόνο που αυτό σημαίνει πως το κιλό εκτοξεύεται στα 6.560 ευρώ. Κι υπάρχουν κι άλλες πιο ακριβές επιλογές.

8.250 €/kg

7.160 €/kg

4.150 €/kg

Δηλαδή, όσο μπορεί να πληρώσει κάποιος για ένα μεταπτυχιακό ή ένα αυτοκίνητο! Ωστόσο, να σημειώσουμε πως η συγκομιδή του κρόκου είναι πολύ δύσκολη, επίπονη και απαιτητική, καθώς γίνεται εξ ολοκλήρου με τα χέρια, συλλέγοντας ένα-ένα τα στίγματα από εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια. Συγκεκριμένα, απαιτούνται περίπου 150.000 λουλούδια για να παραχθεί ένα κιλό αποξηραμένου σαφράν.