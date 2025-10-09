Φρένο στον πληθωρισμό: Στο 1,9% τον Σεπτέμβριο–Πτώση σε ενέργεια, ελαιόλαδο, άλμα σε καφέ, σοκολάτες
Παρότι ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού δείχνει να περιορίζεται, οι αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενοίκια και υπηρεσίες συνεχίζουν να πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, διατηρώντας την ακρίβεια στην καθημερινότητα.
Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόλις 1,9%, από 2,9% τον Αύγουστο και 2,9% τον Σεπτέμβριο του 2024.
Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών στην ενέργεια, με τον ηλεκτρισμό να υποχωρεί 3,7% και το φυσικό αέριο 10,2%, αλλά και σε ορισμένα βασικά είδη διατροφής, όπως το ελαιόλαδο, που σημείωσε θεαματική πτώση 37,1%.
Ωστόσο, το «καλάθι του νοικοκυριού» παραμένει πιεσμένο, καθώς ξεχωρίζουν ανατιμήσεις-φωτιά σε:
- Καφέ (+19,8%)
- Σοκολάτες (+22,2%)
- Κρέατα (+8,4%)
- Ψάρια (+6,2%)
- Ένδυση και υπόδηση (+5,2%)
- Ενοίκια κατοικιών (+9,9%)
- Αεροπορικά εισιτήρια (+12,6%)
- Πακέτα διακοπών (+6,7%)
- Ασφάλιστρα υγείας (+7%)
Σε μηνιαία βάση (Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου), οι τιμές αυξήθηκαν σε μοσχάρι (+2%), αρνί και κατσίκι (+2,8%), νωπά λαχανικά (+2,1%) και ενοίκια (+0,5%).
Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μεταβολές – Αναλυτικά ανά κατηγορία
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι σημαντικότερες μεταβολές που διαμόρφωσαν το τελικό ποσοστό πληθωρισμού ήταν οι εξής:
Αυξήσεις
- Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά (+1,4%), με άνοδο σε ψωμί, κρέατα, φρούτα, σοκολάτες, καφέ.
- Αλκοολούχα ποτά & καπνός (+1%), λόγω ανόδου σε ποτά και τσιγάρα.
- Ένδυση & υπόδηση (+5,2%), λόγω νέας εποχικής αναπροσαρμογής τιμών.
- Στέγαση (+0,2%), κυρίως από τα ενοίκια και τις υπηρεσίες σπιτιού, παρά τη μείωση σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.
- Διαρκή αγαθά & είδη νοικοκυριού (+0,4%), με αυξήσεις στις οικιακές υπηρεσίες.
- Υγεία (+0,1%), λόγω ακριβότερων ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών.
- Μεταφορές (+2,7%), με αυξήσεις σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση οχημάτων και αεροπορικά εισιτήρια.
- Επικοινωνίες (+1,6%), με αυξημένες χρεώσεις τηλεφωνίας.
- Αναψυχή & πολιτισμός (+1%), λόγω αυξήσεων σε είδη αναψυχής και πακέτα διακοπών.
- Εκπαίδευση (+2,7%), με υψηλότερα δίδακτρα σε σχολεία.
- Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια (+5,9%), λόγω ανόδου στα εστιατόρια και καφετέριες.
Μειώσεις
Άλλα αγαθά & υπηρεσίες (-0,4%), καθώς έπεσαν οι τιμές σε είδη ατομικής φροντίδας και ασφάλιστρα οχημάτων, μερικώς όμως αντισταθμίστηκαν από την άνοδο σε κομμωτήρια και ασφάλιστρα υγείας.
Οι εναρμονισμένοι δείκτες
Ο γενικός δείκτης τιμών αυξήθηκε 0,8% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι 1,8% την ίδια περίοδο πέρυσι.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα) κινήθηκε στο 1,8% σε ετήσια βάση, έναντι 3,1% το 2024, ενώ σε μηνιαία βάση παρουσίασε άνοδο 0,5%, πολύ χαμηλότερη από το περσινό +1,8%.
Συμπέρασμα
