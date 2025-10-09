Φρένο στον πληθωρισμό: Στο 1,9% τον Σεπτέμβριο–Πτώση σε ενέργεια, ελαιόλαδο, άλμα σε καφέ, σοκολάτες

Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόλις 1,9%, από 2,9% τον Αύγουστο και 2,9% τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών στην ενέργεια, με τον ηλεκτρισμό να υποχωρεί 3,7% και το φυσικό αέριο 10,2%, αλλά και σε ορισμένα βασικά είδη διατροφής, όπως το ελαιόλαδο, που σημείωσε θεαματική πτώση 37,1%.

Ωστόσο, το «καλάθι του νοικοκυριού» παραμένει πιεσμένο, καθώς ξεχωρίζουν ανατιμήσεις-φωτιά σε:

Καφέ (+19,8%)

Σοκολάτες (+22,2%)

Κρέατα (+8,4%)

Ψάρια (+6,2%)

Ένδυση και υπόδηση (+5,2%)

Ενοίκια κατοικιών (+9,9%)

Αεροπορικά εισιτήρια (+12,6%)

Πακέτα διακοπών (+6,7%)

Ασφάλιστρα υγείας (+7%)

Σε μηνιαία βάση (Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου), οι τιμές αυξήθηκαν σε μοσχάρι (+2%), αρνί και κατσίκι (+2,8%), νωπά λαχανικά (+2,1%) και ενοίκια (+0,5%).

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μεταβολές – Αναλυτικά ανά κατηγορία

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι σημαντικότερες μεταβολές που διαμόρφωσαν το τελικό ποσοστό πληθωρισμού ήταν οι εξής:

Αυξήσεις

Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά (+1,4%), με άνοδο σε ψωμί, κρέατα, φρούτα, σοκολάτες, καφέ.

Αλκοολούχα ποτά & καπνός (+1%), λόγω ανόδου σε ποτά και τσιγάρα.

Ένδυση & υπόδηση (+5,2%), λόγω νέας εποχικής αναπροσαρμογής τιμών.

Στέγαση (+0,2%), κυρίως από τα ενοίκια και τις υπηρεσίες σπιτιού, παρά τη μείωση σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.

Διαρκή αγαθά & είδη νοικοκυριού (+0,4%), με αυξήσεις στις οικιακές υπηρεσίες.

Υγεία (+0,1%), λόγω ακριβότερων ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών.

Μεταφορές (+2,7%), με αυξήσεις σε καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση οχημάτων και αεροπορικά εισιτήρια.

Επικοινωνίες (+1,6%), με αυξημένες χρεώσεις τηλεφωνίας.

Αναψυχή & πολιτισμός (+1%), λόγω αυξήσεων σε είδη αναψυχής και πακέτα διακοπών.

Εκπαίδευση (+2,7%), με υψηλότερα δίδακτρα σε σχολεία.

Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια (+5,9%), λόγω ανόδου στα εστιατόρια και καφετέριες.

Μειώσεις

Άλλα αγαθά & υπηρεσίες (-0,4%), καθώς έπεσαν οι τιμές σε είδη ατομικής φροντίδας και ασφάλιστρα οχημάτων, μερικώς όμως αντισταθμίστηκαν από την άνοδο σε κομμωτήρια και ασφάλιστρα υγείας.

Οι εναρμονισμένοι δείκτες

Ο γενικός δείκτης τιμών αυξήθηκε 0,8% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι 1,8% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα) κινήθηκε στο 1,8% σε ετήσια βάση, έναντι 3,1% το 2024, ενώ σε μηνιαία βάση παρουσίασε άνοδο 0,5%, πολύ χαμηλότερη από το περσινό +1,8%.

Συμπέρασμα

Παρότι ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού δείχνει να περιορίζεται, οι αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενοίκια και υπηρεσίες συνεχίζουν να πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, διατηρώντας την ακρίβεια στην καθημερινότητα.