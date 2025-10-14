Χωρίς εργάτες γης η Αργολίδα – Κίνδυνος να ξεμείνουν ελιές και πορτοκάλια
Η Αργολίδα, μία από τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη εργατών γης.
Την ώρα που οι αγρότες σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, οι παραγωγοί της Αργολίδας αντιμετωπίζουν ένα ακόμη κρίσιμο πλήγμα: την έλλειψη εργατών γης ενόψει της συγκομιδής ελιάς και εσπεριδοειδών, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του αγροτικού εισοδήματος στην περιοχή.
Η Αργολίδα εισέρχεται στη σημαντικότερη περίοδο του αγροτικού ημερολογίου, με τη συγκομιδή να απαιτεί χιλιάδες εποχικούς εργάτες.
