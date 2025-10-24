Περηφάνια στη Νέα Κίο – Μαθήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το Γυμνάσιο Νέας Κίου τιμά την μαθήτρια Νεφέλη Ψυρογιάννη για τη σπουδαία της διάκριση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τάε Κβο Ντο.

Η νεαρή αθλήτρια, με επιμονή, σκληρή προπόνηση και αφοσίωση, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και να αποσπάσει το χάλκινο μετάλλιο, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η προσήλωση στους στόχους μπορούν να οδηγήσουν σε σπουδαία επιτεύγματα.

