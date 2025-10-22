Επίδαυρος: Γενική Συνέλευση του Δικτύου “Οι Δρόμοι της Ίασης” – Μια νέα σελίδα για τα Ασκληπιεία

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00΄, ο Δήμαρχος Επιδαύρου, ως Προεδρεύων του Δικτύου πόλεων και επιστημονικών φορέων “Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων – Οι Δρόμοι της Ίασης” έχει προσκαλέσει Γενική Συνέλευση στο Λυγουριό Αργολίδας, έδρα του Δήμου Επιδαύρου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Επιδαύρου (Μουσείο Ελιάς), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την επαναδιατύπωση αρχών, αξιών και στόχων του Δικτύου Πόλεων και επιστημονικών φορέων του δικτύου και τη νομική κατοχύρωσή του, μέσω της σύστασης Α.Μ.Κ.Ε.

