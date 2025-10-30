«Αγάπη και Έρωτας» με τα μάτια ενός Τολιανού – Γερμανού

Πώς βλέπει τον έρωτα ένας Γερμανός; Η αγάπη και ο έρωτας μέσα από τα μάτια ενός Γερμανού που ζει στο Τολό αποκτούν διαφορετικό χρώμα και ρυθμό.

Ο Σύλλογος Ελληνογερμανικής Φιλίας Αργολίδας (FILIA) πραγματοποίησε χθες μια ξεχωριστή εκδήλωση στα Λευκάκια, με παρουσίαση του έργου του γνωστού Γερμανού συγγραφέα Αντρέα Ντέφνερ, προγραμματισμό της νέας χρονιάς και συνεστίαση των μελών του.

Ο Αντρέας Ντέφνερ είναι Γερμανός συγγραφέας που ζει στο Τολό και πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο Agápi und Érotas, μια λογοτεχνική εξερεύνηση της αγάπης και του έρωτα μέσα από την ελληνική κουλτούρα.

Διαβάστε περισσότερα για τον συγγραφέα, που μας ταξιδεύει σε γωνιές της χώρας που δεν χωρούν σε τουριστικούς οδηγούς, παρουσιάζοντας ιστορίες αγάπης, ανατροπές και εκπλήξεις